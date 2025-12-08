Go to PunjabKesari.in

फातोर्डा: AIFF सुपर कप 2025-26 के फाइनल में FC गोवा ने ईस्ट बंगाल FC को पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से मात देकर रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। यह सुपर कप फाइनल का इतिहास बन गया क्योंकि यह पहला मौका था जब फाइनल तक मैच अतिरिक्त समय और पेनल्टी शूटआउट तक गया।

फाइनल का रोमांचक प्रारंभ

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन नियमित समय और अतिरिक्त समय में कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हुई। FC गोवा के कप्तान और मोहम्मद बसिम राशिद ने अपने पेनल्टी मौके गंवाए, वहीं ईस्ट बंगाल के कप्तान सॉल क्रेस्पो, केविन सिबिले, मिगुएल फेरेरा और अनवर अली ने अपने पेनल्टी स्कोर किए।

सडन डेथ ड्रामा

सडन डेथ में उदांता कुमार और साहिल तवोरा ने अपने पेनल्टी गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, जबकि ईस्ट बंगाल के हमीद अहदाद ने स्कोर किया, लेकिन पीवी विष्णु ने मौका गंवा दिया। इस तरह FC गोवा ने 6-5 से जीत दर्ज की।

मैच का प्रमुख खेल

फाइनल का खेल शुरू से ही रोमांचक रहा। घरेलू टीम फातोर्डा स्टेडियम में दर्शकों के प्रोत्साहन से उत्साहित थी। शुरुआती कुछ अवसरों में ईस्ट बंगाल की डिफेंस ने गोल को रोका। ईस्ट बंगाल ने धीरे-धीरे खेल में पकड़ बनाई और फेरेरा को 12वें मिनट में मौका दिया, लेकिन गोल नहीं हो सका। बिपिन सिंह ने फ्लैंक से खतरनाक क्रॉस किए, लेकिन गोवा की रक्षा मजबूत रही।

गोवा ने बीच के ओवरों में उदांता और निम डोरजी तमांग को उतारकर पोजिशन मजबूत की। पहले हाफ में महेश नोरम और बिपिन सिंह ने अच्छे मौके बनाए, लेकिन गोल नहीं हो सका।

अतिरिक्त समय में भी गोल नहीं

एक बार फिर अतिरिक्त समय में दोनों टीमों ने गोल बनाने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर प्रभसुखान सिंह गिल ने ईस्ट बंगाल के कई शॉट्स को रोक दिया। FC गोवा ने भी कई अवसर बनाए, जिसमें सिवेरियो का शॉट और डीजन ड्राजिक की हेडर गिल ने बचाए।

पेनल्टी शूटआउट में गोवा की जीत

आखिरकार मैच का निर्णय पेनल्टी शूटआउट पर आया। FC गोवा के खिलाड़ियों ने सटीक पेनल्टी के दम पर जीत हासिल की, जबकि ईस्ट बंगाल के एक खिलाड़ी ने पेनल्टी गंवाई। इस जीत के साथ FC गोवा ने तीसरी बार AIFF सुपर कप का खिताब अपने नाम किया।