स्पोर्ट्स डेस्क : अनुभवी ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड मौजूदा CPL (कैरिबियन प्रीमियर लीग) 2025 में शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने 17 गेंदों में अर्धशतक लगाकर इसका एक नमूना पेश किया है। इस 38 वर्षीय धमाकेदार बल्लेबाज ने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए मौजूदा CPL 2025 के 23वें मैच में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया।

गुयाना में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी की। टीम का शीर्ष और मध्य क्रम अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहा, लेकिन पोलार्ड की बल्लेबाजी ने टीम को संभाला। पोलार्ड ने 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और 18 गेंदों में पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से कुल 54* रन बनाए जिससे नाइट राइडर्स 167 रन बनाने में कामयाब रही। गयाना अमेजन वॉरियर्स की ओर से ड्वेन प्रीटोरियस, रोमारियो शेफर्ड, मोईन अली और इमरान ताहिर ने भी एक-एक विकेट लिया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुयाना अमेजन वॉरियर्स की शुरुआत बेहद खराब रही और सलामी बल्लेबाज मोईन अली और कीमो पॉल ने क्रमशः 4 और 6 रन पर पवेलियन लौट गए। शाई होप और शिमरोन हेटमायर ने क्रमशः 53 और 49 रन बनाए। ड्वेन प्रीटोरियस 26 रन बनाकर नाबाद रहे और अमेजन वॉरियर्स ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर 3 विकेट से मैच जीत लिया।

इस जीत के साथ अमेजन वॉरियर्स ने CPL अंक तालिका में अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। टीम ने 6 मैचों में चार जीत और दो हार के साथ 8 अंक हासिल किए हैं। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिनमें छह जीत और तीन हार शामिल हैं। 12 अंकों के साथ नाइट राइडर्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है।