खेल डैस्क : इंटरनेशनल लीग टी20 में मुंबई अमीरात की ओर से से खेलते हुए विंडीज ऑलराऊंडर किरोन पोलार्ड ने अपने करियर में एक नया मुकाम पा लिया है। डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ मुकाबले में पोलार्ड ने 23 गेंदों पर 2 चौके और तीन छक्कों की मदद से 36 रनों की पारी खेली थी, जिसके साथ ही उनके नाम यह बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। पोलार्ड 20 से ज्यादा टीमों की ओर से लीग क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने अब तक 690 मैचों में 31 की औसत के साथ 13429 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट अभी 150 से ज्यादा है। वह 60 अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं। उनके नाम पर 27 बार शून्य पर आऊट होने का भी रिकॉर्ड है।

It’s always raining sixes when Polly’s at the crease! 😍



Pollard smashed three huge 6️⃣s to take the MI Emirates to a total of 159. #ILT20onFanCode pic.twitter.com/StJuB2GOPT