स्पोर्ट्स डेस्क: करुण नायर के बचपन के कोच विजय मद्यालकर ने अपने पूर्व शिष्य को वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से बाहर किए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। नायर को आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिल पाई। 34 वर्षीय नायर इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे, जहां उन्होंने 8 पारियों में 205 रन बनाए थे, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल था।

मद्यालकर का मानना ​​है कि नायर एक और मौके के हकदार थे और आगामी वेस्टइंडीज सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे क्योंकि वह भारतीय परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। उन्होंने आगे कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता और नायर ने सीरीज के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

मद्यालकर ने कहा, 'मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि वह एक और मौके का हकदार था। लेकिन फिर से यह चयनकर्ताओं का फैसला है। वे अलग तरह से सोचते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'उसे इंग्लैंड में कठिन परिस्थितियों में मौका मिला। उन परिस्थितियों में, जो कोई भी सर्वश्रेष्ठ कर सकता है, उसने किया। उसने अपनी वापसी से पहले भारत में इतने रन बनाए। मुझे लगता है कि उन्हें भारत में मौका देना चाहिए था। वह अभी भारतीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। इंग्लैंड में हालात हमेशा बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं होते।'

वेस्टइंडीज टेस्ट के लिए भारत की टीम:

शुबमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव।