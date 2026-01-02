सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी पांचवें और अंतिम टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा की। एशेज सीरीज का फाइनल 4 जनवरी से शुरू होगा। थ्री लायंस ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए अपनी पिछली टीम में दो बदलाव किए हैं। ऑफ स्पिनर शोएब बशीर और तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स को 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

भारत के खिलाफ 2024 में टेस्ट डेब्यू करने वाले 22 वर्षीय शोएब बशीर ने 19 टेस्ट मैच खेले हैं और 39.00 की औसत से 68 विकेट लिए हैं। इस ऑफ स्पिनर ने अब तक टेस्ट में दो बार 4-4 विकेट और चार बार 5-5 विकेट लिए हैं। खास बात यह है कि यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने मौजूदा एशेज सीरीज में किसी विशेषज्ञ स्पिनर को टीम में शामिल किया है। इससे पहले, ऑलराउंडर विल जैक्स थ्री लायंस के लिए एकमात्र स्पिन गेंदबाजी विकल्प थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में टेस्ट डेब्यू करने वाले 27 वर्षीय मैथ्यू पॉट्स ने अब तक 10 मैच खेले हैं, जिसमें 29.44 की औसत से 36 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार चार-चार विकेट शामिल हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस टीम से बाहर हैं जिसने मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराया था। एटकिंसन हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पांचवें टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

पांचवें टेस्ट से पहले, अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने पुष्टि की है कि वह इस महीने के अंत में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें एशेज टेस्ट के समापन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। 39 वर्षीय बाएं हाथ का यह बल्लेबाज अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का समापन करेगा, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 87 टेस्ट खेले हैं और 43.39 की औसत से 6,206 रन बनाए हैं। उनके टेस्ट करियर में 157 पारियों में 16 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं।

पांचवें एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम :

बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टोंग।