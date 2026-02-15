स्पोर्ट्स डेस्क : 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप-ए के इस मैच में सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम इंडिया स्पष्ट रूप से फेवरेट मानी जा रही है।

फेवरेट बनकर उतरेगी टीम इंडिया

Suryakumar Yadav की कप्तानी में भारत 2024 में बारबाडोस में टी20 विश्व कप जीतने के बाद से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। टीम ने खेले गए हर टी20I सीरीज में जीत दर्ज की है।

हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत ने: दक्षिण अफ्रीका में 3-1 से सीरीज जीती, न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया; इसके अलावा 2025 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को तीनों मुकाबलों में हराया, जिसमें फाइनल की जीत भी शामिल रही।

टी20 विश्व कप में भी भारत का पाकिस्तान पर 7-1 का ऐतिहासिक दबदबा है, जिससे कोलंबो में भी भारत को मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

Kapil Dev का बड़ा बयान

पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा कि फेवरेट का टैग दोधारी तलवार की तरह होता है। उन्होंने कहा, 'यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। टी20 फॉर्मेट में कुछ भी संभव है। नेपाल लगभग इंग्लैंड को हरा देता, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को चौंका दिया। इस फॉर्मेट में जो टीम दबाव संभाल लेती है, वही जीतती है।'

कपिल देव ने यह भी कहा कि अगर यह पांच दिन या 50 ओवर का मैच होता तो भारत पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता था, लेकिन टी20 में निचली रैंकिंग वाली टीम भी उलटफेर कर सकती है।

भारत को फेवरेट मान रहे पाक दिग्गज

पूर्व पाक बल्लेबाज Basit Ali ने भी माना कि भारत इस मुकाबले में स्पष्ट फेवरेट है। उन्होंने कहा, 'अगर आप पांच साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो वह कहेगा कि भारत फेवरेट है। वे टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं।'

हालांकि बासित अली ने एक दिलचस्प बात कही—उनके मुताबिक भारतीय खेमे में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर को लेकर हल्का दबाव दिख रहा है।

उस्मान तारिक पर टिकी निगाहें

Usman Tariq को लेकर मैच से पहले काफी चर्चा हो रही है। बासित अली ने दावा किया कि पिछले एक दशक में पहली बार भारतीय खिलाड़ी और मीडिया किसी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दबाव में नजर आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'मैच शुरू भी नहीं हुआ और उस्मान तारिक मशहूर हो चुके हैं।' अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तारिक मैदान पर भी उतना ही असर छोड़ पाते हैं या नहीं।

