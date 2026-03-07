हैदराबाद : भारतीय महिला हॉकी टीम एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ क्वालीफायर टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अनुभवी कोच Sjoerd Marijne के टीम से जुड़ने के बाद खिलाड़ियों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है।

मेजबान भारत रविवार को यहां अपने पहले मुकाबले में Uruguay के खिलाफ जीत के साथ अभियान की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेगा।

विश्व कप के लिए तीन स्थान दांव पर

इस क्वालीफायर टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारत, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कोरिया, इटली, उरुग्वे, वेल्स, ऑस्ट्रिया शामिल हैं। टूर्नामेंट के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें आगामी FIH Women's Hockey World Cup के लिए क्वालीफाई करेंगी। यह विश्व कप 14 से 30 अगस्त के बीच Belgium और Netherlands में आयोजित होगा।

कोच मारिन की वापसी से टीम में जोश

डच कोच स्जोएर्ड मारिन के लिए यह टूर्नामेंट मुख्य कोच के रूप में पहली जिम्मेदारी होगी। वह इससे पहले Tokyo 2020 Olympics में भारतीय टीम को ऐतिहासिक चौथे स्थान तक पहुंचाने के बाद पद छोड़ चुके थे और अब एक बार फिर टीम के साथ जुड़े हैं। उनकी वापसी से भारतीय टीम में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है।

भारत की रैंकिंग और दावेदारी

भारतीय टीम इस समय विश्व रैंकिंग में नौवें स्थान पर है और टूर्नामेंट में इंग्लैंड (7वें स्थान) के बाद दूसरी सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम है। रैंकिंग के आधार पर देखा जाए तो उरुग्वे के खिलाफ भारत को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

कप्तान सलीमा टेटे ने जताया भरोसा

भारतीय टीम की कप्तान Salima Tete ने कहा कि घरेलू मैदान पर खेलना टीम के लिए अतिरिक्त प्रेरणा का काम करेगा।

उन्होंने कहा, 'हम अपने प्रशंसकों के सामने घरेलू मैदान पर क्वालीफायर खेलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। टीम ने इस टूर्नामेंट के लिए कड़ी तैयारी की है क्योंकि हमें पता है कि यहां क्या दांव पर लगा है। हर टीम विश्व कप में जगह बनाने के लिए खेल रही है, इसलिए शुरुआत से ही कड़े मुकाबलों की उम्मीद है।'

आगे के मुकाबले

भारत को ग्रुप चरण में उरुग्वे के अलावा दो और मैच खेलने हैं।

9 मार्च: भारत vs स्कॉटलैंड

11 मार्च: भारत vs वेल्स

वहीं अन्य मैचों में

इंग्लैंड vs इटली

कोरिया vs ऑस्ट्रिया

स्कॉटलैंड vs वेल्स के बीच मुकाबले खेले जाएंगे।

पूल व्यवस्था

क्वालीफायर में टीमों को दो पूल में बांटा गया है: पूल A: इंग्लैंड, कोरिया, इटली, ऑस्ट्रिया; पूल B: भारत, स्कॉटलैंड, उरुग्वे, वेल्स। प्रत्येक पूल से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल और कांस्य पदक मैच के विजेता को सीधे विश्व कप में जगह मिलेगी।

महिला विश्व कप में भारत का रिकॉर्ड

भारतीय महिला हॉकी टीम अब तक आठ बार विश्व कप में भाग ले चुकी है। टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1974 में पहले विश्व कप में चौथे स्थान के रूप में रहा था।