स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व बल्लेबाज़ मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के टेस्ट सेटअप पर बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में खिलाड़ी बिना भरोसे और डर के माहौल में खेल रहे हैं। कैफ ने दावा किया कि किसी भी खिलाड़ी को यह महसूस नहीं होता कि टीम मैनेजमेंट उनके पीछे खड़ा है। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 123 के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 पर सिमटने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है।

टीम चयन में अस्थिरता पर उठाए सवाल

कैफ ने भारत की टीम चयन रणनीति को भी कटघरे में खड़ा किया। कोलकाता टेस्ट में भारत ने चार स्पिनरों के साथ उतरकर एक अतिरिक्त बल्लेबाज़ को बाहर कर दिया। इसके चलते युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को नंबर-3 की जगह वॉशिंगटन सुंदर को भेजा गया। हालांकि सुंदर ने संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन कैफ का कहना है कि लगातार बदलावों से बल्लेबाज़ों में स्थिरता और आत्मविश्वास खत्म हो रहा है।

'किसी को नहीं मिल रही बैकिंग' – कैफ

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि टीम मैनेजमेंट की लगातार फेरबदल की नीति बल्लेबाजों का मनोबल गिरा रही है। उन्होंने सरफराज खान का उदाहरण देते हुए कहा कि सौ रन बनाने के बाद भी जगह पक्की नहीं हो रही, जबकि साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए और अगला टेस्ट ही नहीं खेल सके। कैफ के शब्दों में, "कोई समर्थन नहीं है, सब डर के खेल रहे हैं... कोई खुल कर नहीं खेल रहा"

टर्निंग ट्रैक पर और बढ़ जाती है चिंता

कैफ ने कहा कि जब खिलाड़ी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते और जगह बचाने के दबाव में रहते हैं, तब मुश्किल पिचों पर उनका प्रदर्शन और गिर जाता है। उनका मानना है कि असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी के कारण बल्लेबाज़ टर्निंग ट्रैक्स पर सहज होकर खेल ही नहीं पाते। उन्होंने कहा कि यह माहौल टीम इंडिया के लंबे समय के प्रदर्शन के लिए नुकसानदेह है।