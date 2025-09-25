नयी दिल्ली: भारतीय जूनियर महिला निशानेबाजों (Junior Women shooters) ने बृहस्पतिवार को यहां 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया तो वहीं पुरुषों ने इसी स्पर्धा में एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया जिससे देश ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप (ISSF Junior World Cup) में मजबूत शुरूआत की।

कजाखस्तान में एशियाई चैंपियनशिप (Asian Championships) में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस का जूनियर स्वर्ण पदक जीतने वाली युवा अनुष्का ठोकुर (Anushka Thakur) ने डा. कर्णी सिंह रेंज (Dr Karni Singh Shooting Range) में 621.6 अंक से पोडियम में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस गैर ओलंपिक स्पर्धा में 18 साल की अंशिका ने 619.2 अंक से रजत पदक और 20 साल की आध्या अग्रवाल (Aadhya Agarwal) ने 615.9 अंक से कांस्य पदक जीता।

पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में दीपेंद्र सिंह शेखावत (Deependra Singh Shekhawat) ने रजत पदक और रोहित कन्यान (Rohit Kanyan) ने कांस्य पदक हासिल किया। दीपेंद्र ने 617.9 अंक जबकि रोहित ने 616.3 अंक बनाए। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट कामिल नुरियाखमेतोव ने 618.9 अंक बनाकर जीता। वहीं तीन अन्य भारतीय नितिन वाघमारे, कुशाग्र सिंह और कुणाल शर्मा क्रमश: पांचवें, आठवें और 11वें स्थान पर रहे।