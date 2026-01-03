ओटावा (कनाडा): भारतीय स्कीट निशानेबाज अंगद वीर सिंह बाजवा ने अपनी नागरिकता बदल ली है और अब वह भविष्य में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कनाडा का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंगद ने 25 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी नई लाल जर्सी की तस्वीर साझा की, जिस पर उनका नाम और कनाडा का झंडा अंकित था।

अंगद की भारत के लिए उपलब्धियां

अंगद ने इससे पहले भारत के लिए कई बड़े मंचों पर खेला है। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों और 2021 टोक्यो ओलंपिक में पुरुष स्कीट स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 30 वर्षीय निशानेबाज का देश बदलने का फैसला नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद वैध हुआ, जिसने उन्हें कनाडा के लिए खेलने के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) दे दिया।

अंगद ने पिछले महीने नई दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जहां वह पुरुषों के स्कीट फाइनल में चौथे स्थान पर रहे।

शुरुआती करियर और उपलब्धियां

बाजवा ने 2013 में कॉम्पिटिटिव निशानेबाजी शुरू की और 2015 में कुवैत सिटी में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के कॉन्टिनेंटल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई। जूनियर कैटेगरी में खेलते हुए, उन्होंने अनंतजीत सिंह नरुका और अर्जुन सिंह मान के साथ मिलकर एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक और टीम वर्ग का खिताब जीता।

2018 में कुवैत सिटी में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में बाजवा ने सीनियर स्वर्ण पदक जीता, फाइनल में 60/60 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। यह स्कीट शूटिंग में भारत का पहला कॉन्टिनेंटल स्वर्ण पदक था। उन्होंने जकार्ता में 2018 एशियन गेम्स और 2019 में दोहा में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। दोहा में बाजवा लगातार दो कॉन्टिनेंटल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शॉटगन निशानेबाज बने, जिससे भारत को टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए कोटा भी मिला।

हालिया उपलब्धियां और पदक

बाजवा ने 2019 एशियन चैंपियनशिप में गनेमत सेखों के साथ मिश्रित टीम रजत पदक जीता। 2023 एशियन गेम्स, हांगझोऊ में उन्होंने अनंतजीत सिंह नरुका और गुरजोत सिंह खंगुरा के साथ पुरुषों की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा, आईएसएसएफ विश्व कप सर्किट में उनके नाम तीन पदक हैं। 2021 में नई दिल्ली में मिश्रित टीम और पुरुषों की टीम में स्वर्ण पदक तथा उसी साल काहिरा में पुरुषों की टीम में कांस्य पदक हासिल किया।