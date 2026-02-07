नई दिल्ली : सभी फॉर्मेट की कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को ग्रेड A में बरकरार रखा गया है जबकि जेमिमाह रोड्रिग्स को महिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड B से प्रमोट किया गया है। सबसे ऊपरी कैटेगरी में एक खिलाड़ी सालाना 50 लाख रुपए कमाता है, जबकि B और C कैटेगरी में खिलाड़ियों को क्रमशः 30 लाख और 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI ने महिला कैटेगरी में 21 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। आठ खिलाड़ी, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़, श्री चरानी, ​​हरलीन देओल, कश्वी गौतम, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा और तेजल हसबनीस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नए नाम हैं। यास्तिका भाटिया, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री और स्नेह राणा सभी ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रखे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रेणुका ठाकुर, शैफाली वर्मा, ऋचा घोष और स्नेह राणा सभी को ग्रेड B में रखा गया है, जबकि ग्रेड C में राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, श्री चरानी, ​​यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, कश्वी गौतम, जी कमलिनी, वैष्णवी शर्मा और तेजल शामिल हैं।

मार्च 2025 में घोषित 2024/25 कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अनुसार रेणुका सिंह, जेमिमाह रोड्रिग्स, ऋचा घोष और शैफाली वर्मा सभी को ग्रेड B में बरकरार रखा गया है, जबकि यास्तिका भाटिया, राधा यादव, स्नेह राणा और पूजा वस्त्रकार 2022/23 सीजन से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ग्रेड C में उनके साथ शामिल हो गई हैं। श्रेयांका पाटिल, टाइटस साधु, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर और उमा छेत्री नए चेहरे थे जिन्होंने रिटेनरशिप के लिए जगह बनाई।