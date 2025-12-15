नई दिल्ली : अर्जेंटीना के फुटबॉल लिजेंड लियोनेल मेस्सी को GOAT इंडिया टूर के आखिरी पड़ाव पर यहां अरुण जेटली स्टेडियम में ICC चेयरमैन जय शाह ने इंडिया बनाम USA पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट दिए। इस इवेंट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली भी मौजूद थे। मेस्सी को रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज के साथ एक फ्रेम किया हुआ क्रिकेट बैट और टीम इंडिया की जर्सी भी गिफ्ट की गई। पूर्व भारतीय गोलकीपर अदिति चौहान, जिन्होंने विमेंस प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व किया था, ने तीनों मेहमानों को एक साइन की हुई टी-शर्ट गिफ्ट की।

अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद भीड़ को अपना नाम लेकर चीयर करते हुए देखकर मेस्सी ने कहा, “इन दिनों भारत में आपने हमें जो प्यार दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद। सच में यह हमारे लिए एक अनोखा अनुभव था कि हम इसे शेयर कर सकें। हालांकि यह बहुत छोटा और इंटेंस था, लेकिन यह सारा प्यार पाना बहुत अच्छा लगा, जिसके बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन इसे खुद अनुभव करना अविश्वसनीय था। इन दिनों आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, वह अद्भुत था, एकदम पागलपन। तो आप सभी को प्यार के लिए धन्यवाद और हम निश्चित रूप से किसी दिन वापस आएंगे शायद कोई मैच खेलने या किसी और मौके पर लेकिन हम निश्चित रूप से फिर से आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।'

मेस्सी को आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी में उतरना था, लेकिन यहां कोहरे की वजह से उनकी चार्टर फ्लाइट में देरी हो गई। वह सीधे लीला पैलेस होटल गए, जहां उन्होंने कुछ खास लोगों के साथ लगभग एक घंटे तक मीट-एंड-ग्रीट सेशन किया। मेस्सी के GOAT टूर की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि आयोजक सॉल्ट लेक स्टेडियम की भीड़ को मैनेज नहीं कर पाए। जब ​​फुटबॉल लेजेंड लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ शहर आए, तो हजारों फैंस उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि, वेन्यू के खराब मैनेजमेंट ने उनके उत्साह को निराशा में बदल दिया।

तेलंगाना की राजधानी पहुंचने के बाद मेस्सी ने कई फोटो सेशन में हिस्सा लिया जिसमें बच्चों के साथ बॉल खेलना और एक अधिकारी के साथ मिलना शामिल था। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी उप्पल स्टेडियम में 2 क्लबों के बीच एक मैच के दौरान VIP बॉक्स में बैठे थे और कैमरे की ओर हाथ हिला रहे थे, तभी वह स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन और ब्रॉडकास्ट विजुअल्स पर कुछ देर के लिए दिखे। अर्जेंटीना के खिलाड़ी कल शाम मुंबई में थे, जहां उन्होंने मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट लिजेंड सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारत के कुछ मौजूदा और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ियों, फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ और राजनेताओं से बातचीत की।