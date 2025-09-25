टोक्यो : विश्व के नवंबर टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने गुरुवार को जापान ओपन टेनिस के पहले दौर में अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बाएज को 6-4, 6-2 से हराकर एक भयावह चोट के डर को मात दी।

एरियाके कोलोसियम में खेले गये मुकाबले में उस समय सन्नाटा छा गया जब स्पेन के दिग्गज अल्काराज मैच के 20 मिनट बाद दर्द से कराहते हुए पीठ के बल गिर पड़े और उनका सिर और बायां टखना दोनों ही चोटिल हो गए। उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता पड़ी। लेकिन छह बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने न केवल पहला सेट जीता, बल्कि बारिश के कारण देरी के बाद भी अर्जेंटीना के अपने प्रतिद्वंद्वी को मात दी। वे चिकित्सा सहायता के लिए बेंच पर गए और वापसी करने में कामयाब रहे, उन्होंने अपना दूसरा ब्रेक पॉइंट हासिल करके 5-4 की बढ़त बना ली।

इसके बाद अल्काराज को एक बड़ा ब्रेक मिला क्योंकि कोटर् पर बारिश शुरू हो गई थी, जिससे छत बंद करने के लिए खेल 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया, इस दौरान उनके टखने पर पट्टी लगी हुई थी। दो बार खेल स्थगित होने के बाद अल्काराज ने सेट पूरा किया और दूसरे सेट पर पूरी तरह नियंत्रण के साथ 90 मिनट में जीत हासिल कर ली।

मैच के बाद अल्काराज ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैच की शुरुआत में जो कुछ भी हुआ, उसके अलावा मैंने बेहतरीन टेनिस खेला। मैं जीत हासिल करके खुश हूं और मुझे खुशी है कि मैं मैच के अंत तक खेल पाया।' अलकाराज को उम्मीद है कि वह शनिवार को बेल्जियम के जिजो बर्ग्स के खिलाफ दूसरे दौर के मुकाबले में खेल सकते हैं, लेकिन वह अपनी उपलब्धता के बारे में पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं थे। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता, अगले मैच से पहले मेरे लिए यह डेढ़ दिन का महत्वपूर्ण समय है। देखते हैं क्या होता है। मैं अच्छी स्थिति में रहने के लिए जो भी करना होगा, करुंगा और मैं अगले दौर में खेलने के लिए तैयार हूं।'