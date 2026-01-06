मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि 2026 के लिए पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़ाई गई है। 18 जनवरी से शुरू होने वाले इस वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम की कुल पुरस्कार राशि अब 111.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर) पहुंच गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि है।

पुरुष और महिला चैंपियनों के लिए बड़ा इनाम

पुरुष और महिला एकल वर्ग के विजेताओं को 41.5 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) पुरस्कार राशि दी जाएगी, जो 2025 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए भी 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

मुख्य ड्रॉ के खिलाड़ी भी खुश

आयोजकों ने यह भी घोषणा की है कि मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले सभी एकल और युगल खिलाड़ियों को न्यूनतम 10 प्रतिशत बढ़ी हुई पुरस्कार राशि मिलेगी। इस कदम से सभी प्रतियोगियों को प्रोत्साहन मिलेगा और टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धा और रोमांचक बनेगी।

टूर्नामेंट की तैयारी और आयोजन

ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न में आयोजित होगा। खिलाड़ियों की सुविधा और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए आयोजकों ने पहले से ही सुरक्षा, कोर्ट और लॉजिस्टिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। इस टूर्नामेंट में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, जो पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी के कारण और अधिक प्रेरित होंगे।