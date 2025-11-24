गुवाहाटी : भारत को पहली पारी में 6 विकेट लेकर झकझोरने वाले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जैनसेन ने आज कहा कि उन्होंने विकेट की उछाल और गति का इस्तेमाल किया। जैनसेन (6 विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर समेटकर 288 रनों की बढ़त हासिल करते हुए मैच पर अपना शिकंजा कस दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में खेलते हुए बिना कोई विकेट खोए 26 रन बना लिए हैं और अपनी बढ़त 314 रन पहुंचा दी है। जैनसेन ने तीसरे दिन के खेल के बाद कहा, ‘विकेट में साफ तौर पर अच्छी गति और बाउंस है। ज़्यादा निप या स्विंग नहीं, आखिर में थोड़ी सी। जब हमने देखा कि विकेट में थोड़ा बाउंस और बेहतर पेस है, तो हमने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की।'

उन्होंने कहा, ‘साफ तौर पर यह लड़कों के लिए और खासकर मेरे लिए एक अच्छा दिन था। लेकिन हां, मुझे लगता है कि जब बॉल ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी और कुछ स्टेज पर डेड पीरियड था, तब स्पिनरों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे सच में लगता है कि स्पिनरों ने शानदार काम किया और मैं लकी हूं कि मुझे इसका फायदा मिला।'

तेज गेंदबाज ने कहा, ‘किसने कहा कि हमने कड़ी मेहनत नहीं की? जैसा कि मैंने कहा, विकेट में थोड़ी पेस और बाउंस थी, जो अच्छी थी। हमने सोचा था कि हम शायद कम से कम दो दिन फील्डिंग करेंगे, या हम फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे। लड़कों ने आज बहुत अच्छा काम किया।

अपने शतक से चूकने के बारे में उन्होंने कहा, ‘कल रात मैंने ज़्यादातर स्टीम कम कर दी। आज का दिन बस टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करने के बारे में था, जिसके लिए मैं खुश हूं।' पिच के बारे में जैनसेन ने कहा, ‘मुझे अब भी लगता है कि यह एक अच्छा विकेट है। गेंद अब टर्न लेना शुरू कर रही है और फिर थोड़ी देर रुक भी रही है। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स जरूर ज्यादा खेलेंगे, शायद कल और परसों।'