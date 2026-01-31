स्पोर्ट्स डेस्क: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में गुजरात जायंट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 11 रन से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। 30 जनवरी को कोटांबी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात की टीम ने 168 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक बचाया। इस जीत के साथ गुजरात प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई, जबकि मुंबई इंडियंस अब अपने आखिरी लीग मुकाबले में ‘करो या मरो’ की स्थिति में पहुंच गई है।

गुजरात जायंट्स की मजबूत बल्लेबाजी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने जल्दी ही बेथ मूनी का विकेट गंवा दिया। इसके बाद सोफी डिवाइन और अनुष्का शर्मा ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 48 रन की अहम साझेदारी की। डिवाइन ने 25 रन बनाए, जबकि अनुष्का शर्मा ने 33 रन की उपयोगी पारी खेली।

मिडिल और डेथ ओवरों में टीम की कप्तान एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहैम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया। गार्डनर ने 28 गेंदों में 46 रन की कप्तानी पारी खेली, जबकि वेयरहैम ने 26 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए। दोनों के बीच हुई 71 रन की साझेदारी ने मुंबई के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

हरमनप्रीत कौर की शानदार पारी गई बेकार

168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी धीमी रही। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को रन बनाने में संघर्ष करना पड़ा। सजीवन सजना ने तेज 26 रन बनाकर उम्मीद जगाई, लेकिन उनके आउट होते ही टीम 37 रन पर तीन विकेट गंवाकर मुश्किल में फंस गई।

इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अकेले दम पर टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 48 गेंदों में नाबाद 82 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें आठ चौके और छह छक्के शामिल रहे। अमेलिया केर और अमनजोत कौर ने थोड़ा सहयोग जरूर दिया, लेकिन मुंबई की बल्लेबाजी का ज्यादातर भार हरमनप्रीत के कंधों पर ही रहा।

आखिरी ओवर में रोमांच, गुजरात ने दिखाई मजबूती

मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांचक बना रहा। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए अंतिम ओवर में 26 रन की जरूरत थी। हर्मनप्रीत कौर ने दो बड़े छक्के लगाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया, लेकिन गुजरात की गेंदबाजों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 156 रन ही बना सकी।

इतिहास रचते हुए गुजरात की पहली जीत

इस जीत के साथ गुजरात जायंट्स ने WPL इतिहास में पहली बार मुंबई इंडियंस को हराया। साथ ही टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाकर खिताब की दावेदारी भी मजबूत कर दी है।