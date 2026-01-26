पटना : बल्लेबाज पीयूष सिंह के दूसरी पारी में शानदार दोहरे शतक और सूरज कश्यप व हिमांशु सिंह की घातक गेंदबाजी के दम पर बिहार ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल में मणिपुर को 568 रनों के विशाल अंतर से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ बिहार ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में वापसी भी पक्की कर ली।

उतार-चढ़ाव भरा रहा बिहार का सफर

बिहार का रणजी ट्रॉफी सफर पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। टीम ने 2022-23 सत्र में कुछ समय के लिए एलीट ग्रुप में जगह बनाई थी, लेकिन 2024-25 में दोबारा प्लेट ग्रुप में पहुंच गई। अब कप्तान साकिबुल गनी के नेतृत्व में बिहार ने फिर से शीर्ष स्तर पर वापसी कर अपने पुनर्निर्माण अभियान को मजबूती दी है, जिसमें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भी काफी उम्मीदें जुड़ी हैं।

पीयूष सिंह का दोहरा शतक, मणिपुर पर रनों की बारिश

बिहार ने दूसरी पारी में छह विकेट पर 505 रन बनाकर पारी घोषित की और मणिपुर के सामने जीत के लिए 764 रन का लगभग असंभव लक्ष्य रखा। इस पारी के नायक रहे पीयूष सिंह, जिन्होंने 322 गेंदों पर नाबाद 216 रन की शानदार पारी खेली। इससे पहले पहली पारी में बिहार ने 522 रन बनाए थे, जबकि मणिपुर की टीम 264 रन पर सिमट गई थी।

गेंदबाजों का कहर, मणिपुर 195 पर ढेर

दूसरी पारी में भी मणिपुर की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम 195 रन पर ऑलआउट हो गई। पांचवें और अंतिम दिन स्पिनरों सूरज कुमार कश्यप और हिमांशु सिंह ने तीन-तीन विकेट झटककर मणिपुर की कमर तोड़ दी। बिहार के गेंदबाजों ने महज 14 ओवर में 50 रन पर पांच विकेट चटका दिए थे।

मणिपुर की आखिरी कोशिश भी नाकाम

मणिपुर के लिए किशोर बल्लेबाज फेइरोइजाम जोतिन ने 102 गेंदों पर 74 रन की जुझारू पारी खेली। उन्होंने आठवें विकेट के लिए एल. किशन सिंघा (30 रन) के साथ 83 रन जोड़े, लेकिन तेज गेंदबाज आकाश राज ने इस साझेदारी को तोड़कर बिहार की जीत सुनिश्चित कर दी।

पहली पारी में भी बिहार का दबदबा

इससे पहले पहली पारी में कप्तान साकिबुल गनी (108) और बिपिन सौरभ (143) के शतकों ने बिहार की मजबूत नींव रखी थी। यह जीत बिहार के लिए इसलिए भी खास रही क्योंकि इससे पहले इसी महीने टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी एलीट लीग में पदोन्नति हासिल की थी, जहां फाइनल में मणिपुर को ही छह विकेट से हराया था।

