मुंबई : भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल 1 नवंबर से शुरू हो रहे अगले दौर के रणजी ट्रॉफी 2025-26 मैच में खेलने के लिए तैयार हैं। मुंबई की टीम इस दौर में जयपुर में राजस्थान के खिलाफ एलीट ग्रुप डी मुकाबला खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद जायसवाल ने साउथ अफ़्रीका के ख़लिाफ 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज से पहले खुद को मैच फिट रखने की इच्छा जताई है।

यह BCCI के उस निर्देश के अनुरूप है जिसमें सभी अनुबंधित खिलाड़यिों को उपलब्ध होने पर घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार, जायसवाल ने अपनी उपलब्धता मुंबई चयन समिति के अध्यक्ष संजय पाटिल को बता दी है। पाटिल और उनकी चयन समिति मंगलवार को समाप्त हो रहे वर्तमान दौर के बाद राजस्थान के खिलाफ मैच के लिए टीम का चयन करेंगे।

अगर जायसवाल खेलते हैं तो यह मई में टीम के प्रति पुन: प्रतिबद्धता जताने के बाद मुंबई के लिए उनकी वापसी होगी। उन्होंने पहले गोवा के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) मांगा था। उन्होंने आख़रिी बार मुंबई के लिए जम्मू-कश्मीर के ख़लिाफ़ बीकेसी ग्राउंड पर खेले गए ग्रुप मैच में हिस्सा लिया था। ये वही मैच था जिसमें रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद चर्चित रणजी वापसी की थी।

जायसवाल की पिछली घरेलू उपस्थिति अगस्त में थी, जब उन्होंने बेंगलुरु में हुए दलीप ट्रॉफी में वेस्ट ज़ोन की ओर से खेला था। मुंबई ने इस सीजन की शुरुआत जम्मू-कश्मीर के खिलाफ जीत से की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के खिलाफ घरेलू मैच में बारिश ने उन्हें निर्णायक जीत हासिल करने से रोक दिया।