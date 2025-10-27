स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में मैदान पर उतरने को तैयार हैं। वे मुंबई टीम की ओर से राजस्थान के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025 मुकाबले में खेलेंगे, जो 1 नवंबर से जयपुर में शुरू होगा। यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले जायसवाल के लिए अहम माना जा रहा है।

जायसवाल की पिछली अंतरराष्ट्रीय पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में अहमदाबाद और नई दिल्ली में रही थी। वहीं, उन्होंने आखिरी बार घरेलू क्रिकेट में जनवरी 2025 में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुंबई के लिए खेला था।

जानकारी के अनुसार, यशस्वी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित किया है कि वे अगले रणजी मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। बीसीसीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, राष्ट्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को जब वे टीम इंडिया के साथ नहीं होते, तो घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेना आवश्यक होता है। इसी कारण जायसवाल अब जयपुर में मुंबई टीम से जुड़ेंगे, जो 30 अक्टूबर तक पहुंचने वाली है।

सिर्फ इतना ही नहीं, जायसवाल ने मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन (MSSA) के लिए भी सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने हैरिस और गाइल्स शील्ड फाइनल के लिए "सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी" पुरस्कार को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। MSSA के एक अधिकारी ने कहा, “यशस्वी ने खुद पहल करते हुए कहा कि वह मुंबई क्रिकेट को वापस कुछ देना चाहते हैं। हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं।”

टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से उन्होंने 26 टेस्ट मैचों में 2428 रन बनाए हैं, जिसमें एक नाबाद दोहरा शतक, 7 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगी। इस सीरीज से पहले जायसवाल का रणजी अभ्यास उनके फॉर्म और आत्मविश्वास दोनों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।