नई दिल्ली : स्टार भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 22 जनवरी को राजकोट के अपने होम ग्राउंड निरंजन शाह स्टेडियम में पंजाब के खिलाफ सौराष्ट्र के लिए आने वाला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयदेव शाह ने बताया, 'रवींद्र जडेजा ने हमें फोन किया और 22 जनवरी से राजकोट में होने वाले पंजाब के खिलाफ टीम के आने वाले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की। मुझे नहीं पता कि वह इसके बाद के मैच खेलेंगे या नहीं, लेकिन वह पंजाब के खिलाफ मैच में निश्चित रूप से खेलेंगे। मुझे पता नहीं है कि वह उस मैच के बाद क्या फैसला लेंगे।'

उन्होंने यह भी कहा कि एसोसिएशन को भारत के कप्तान शुभमन गिल के पंजाब का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजकोट आने की योजनाओं के बारे में पता चला है। जयदेव ने कहा, 'हमें यह भी पता चला है कि शुभमन गिल पंजाब के लिए राजकोट में खेलने आ रहे हैं।' इस सीजन में रणजी ट्रॉफी (एलीट) में सौराष्ट्र के पहले चार मैच ड्रॉ पर खत्म हुए जिसके बाद उन्होंने नवंबर 2025 में गोवा को एक पारी और 47 रनों से हराया। अब वे राजकोट में अपने होम ग्राउंड पर पंजाब के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद वे चंडीगढ़ के खिलाफ अपने अगले मैच के लिए उड़ान भरेंगे, जो 29 जनवरी से शुरू होगा।

गिल ने इस सीजन में रणजी ट्रॉफी मैच में हिस्सा नहीं लिया। उनका आखिरी मैच पिछले सीजन में कर्नाटक के खिलाफ था। इस बीच जडेजा ने सौराष्ट्र के लिए केवल एक घरेलू मैच खेला जो मध्य प्रदेश के खिलाफ था और ड्रॉ पर खत्म हुआ। सौराष्ट्र और पंजाब फिलहाल अपने एलीट ग्रुप के निचले पायदान पर हैं। सौराष्ट्र 5 मैचों में एक जीत और चार ड्रॉ के साथ चौथे स्थान पर है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से पीछे है। वहीं पंजाब पांच मैचों में एक जीत और एक हार के साथ छठे स्थान पर है।

इस मैच के बाद दोनों टीमों का एक-एक लीग मैच बचा है। चूंकि गिल या जडेजा दोनों के लिए कोई आने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, इसलिए दोनों रणजी ट्रॉफी के अंतिम ग्रुप मैच के लिए अपनी राज्य टीमों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। जहां जडेजा ने T20I से संन्यास ले लिया है, वहीं गिल भारत के अगले किसी भी इंटरनेशनल असाइनमेंट का हिस्सा नहीं हैं न तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज का और न ही T20 वर्ल्ड कप का।