स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ युवा सितारों का मंच नहीं रहा है, बल्कि यह अनुभव और नेतृत्व की अहमियत भी दिखाता आया है। साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में इटली के कप्तान वेन मैडसेन ने इतिहास रच दिया। 42 साल और 38 दिन की उम्र में मैदान पर उतरते ही वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए। यह उपलब्धि न सिर्फ व्यक्तिगत है, बल्कि उभरते हुए इटली क्रिकेट के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है।

वेन मैडसेन: उम्र से आगे सोच और नेतृत्व

वेन मैडसेन का नाम अनुभव, निरंतरता और प्रोफेशनलिज़्म का पर्याय है। 1984 में जन्मे मैडसेन ने लंबे समय तक इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में खुद को साबित किया और बाद में इटली क्रिकेट के लिए एक मजबूत स्तंभ बने। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ कप्तानी करते हुए उन्होंने दिखाया कि उम्र महज़ एक संख्या है, असली मायने नेतृत्व क्षमता और मैदान पर फैसलों के होते हैं।

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज कप्तान

42 साल 38 दिन की उम्र में कप्तानी करते हुए वेन मैडसेन अब टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तानों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे सिर्फ यूएई के खुर्रम खान हैं, जिन्होंने 2014 में 42 साल 273 दिन की उम्र में कप्तानी की थी। इस सूची में मोहम्मद नबी, सुल्तान अहमद और रिची बेरिंगटन जैसे अनुभवी नाम भी शामिल हैं, लेकिन मैडसेन की खासियत यह है कि उन्होंने वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रही टीम का नेतृत्व किया।

42 साल 273 दिन - खुर्रम खान (UAE) बनाम ZIM, 2014

42 साल 38 दिन - वेन मैडसेन (ITA) बनाम SCO, 2026*

38 साल 312 दिन - रिची बेरिंगटन (SCO) बनाम ITA, 2026*

38 साल 269 दिन - सुल्तान अहमद (OMAN) बनाम BAN, 2016

37 साल 307 दिन - मोहम्मद नबी (AFG) बनाम AUS, 2022

इटली क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी

इटली का 2026 टी20 वर्ल्ड कप में खेलना ही अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ऐसे में वेन मैडसेन को कप्तान बनाना एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था। उनकी मौजूदगी ने टीम को स्थिरता दी और युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आत्मविश्वास के साथ खेलने का मौका मिला। मैडसेन का अनुभव इटली जैसे एसोसिएट देश के लिए बेहद अहम साबित हो रहा है।

ग्लोबल क्रिकेट का विशाल अनुभव

वेन मैडसेन सिर्फ इटली के कप्तान नहीं हैं, बल्कि वह ग्लोबल टी20 सर्किट का जाना-पहचाना चेहरा भी हैं। उन्होंने डर्बीशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेला है और PSL, BPL, SA20 और द हंड्रेड जैसी लीगों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व भी किया है, जो उनके एथलेटिक बैकग्राउंड को और खास बनाता है।

उम्रदराज कप्तानों की सूची में नाम दर्ज

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे उम्रदराज कप्तानों की बात करें तो वेन मैडसेन का नाम अब खुर्रम खान के ठीक बाद दर्ज हो चुका है। यह रिकॉर्ड बताता है कि टी20 जैसे तेज़ फॉर्मेट में भी अनुभव की अहमियत कम नहीं हुई है। मैडसेन ने साबित किया कि सही रणनीति, मैदान पर समझ और शांत नेतृत्व से किसी भी टीम को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है।

