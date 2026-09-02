नई दिल्ली : भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दीप दासगुप्ता का मानना ​​है कि भारत को टेस्ट क्रिकेट में रवींद्र जडेजा के बाद के दौर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। श्रीलंका में हाल ही में हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद उनका तर्क है कि यह अनुभवी ऑलराउंडर अब मुख्य स्पिनर के तौर पर वैसा असर नहीं डाल पा रहा है और टीम मैनेजमेंट को गेंदबाजी के लिए अगली पीढ़ी के विकल्प तैयार करने चाहिए।

37 वर्षीय जडेजा ने श्रीलंका सीरीज की चार पारियों में कुल 8 विकेट लिए, लेकिन दासगुप्ता को लगा कि भारत का स्पिन अटैक विपक्षी टीम के लिए लगातार खतरा पैदा करने में संघर्ष करता दिखा। ऐसी पिचों पर मेहमान टीम को उम्मीद थी कि उनके धीमे गेंदबाज निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पूर्व विकेटकीपर ने खास तौर पर कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट के आखिरी पलों का जिक्र किया। श्रीलंका को फॉलो-ऑन देने के बावजूद भारत उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी आउट नहीं कर सका; सोनल दिनुशा ने शतक लगाया और अपनी टीम को अच्छी बढ़त दिलाने में मदद की।

दासगुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मानव को छोड़कर, हमारे स्पिनर उतने खतरनाक नहीं दिखे जितनी हमें उम्मीद थी। मैं यह नहीं कह रहा कि उनमें काबिलियत नहीं है। ऐसी पिचों पर जडेजा हमेशा से बहुत खतरनाक और असरदार रहे हैं। मुझे लगा था कि पांचवें दिन वह अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने टीम के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। वह अपनी सामान्य सटीकता के साथ गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। उनका गेंदबाजी एक्शन काफी हद तक कंधे पर निर्भर करता है।'

जडेजा ने कोलंबो में दूसरी पारी में तीन विकेट लिए, लेकिन दासगुप्ता का मानना ​​था कि भारत को अपने अनुभवी स्पिनरों से और अधिक असरदार गेंदबाजी की जरूरत थी। उनकी नजर में युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार एक अपवाद थे; साथ ही, भारत के इस पूर्व खिलाड़ी ने एक मजबूत उत्तराधिकार योजना (सक्सेशन प्लान) तैयार करने के महत्व पर भी जोर दिया।

श्रीलंका सीरीज के दौरान भारत के स्पिनरों को बार-बार नो-बॉल की समस्या का भी सामना करना पड़ा। कोलंबो में अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे सारांश जैन ने चार नो-बॉल फेंकीं, जबकि जडेजा ने एक बार क्रीज से आगे पैर रखा (ओवरस्टेप किया)। दासगुप्ता ने कहा कि ऐसी समस्याओं की जड़ अक्सर ट्रेनिंग की आदतों में होती है। दासगुप्ता ने कहा, 'अगर आप नेट्स में सावधान नहीं रहेंगे, तो ऐसा होगा ही। जब मैं खेलता था, तब भी कई खिलाड़ी आगे से गेंदबाजी करते थे और कहते थे कि मैच में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैच में वे वही गलती दोहराते थे। आपको नेट्स में इससे बचना चाहिए। जडेजा के साथ यह समस्या नई नहीं है; यह और भी गंभीर हो गई है।'

दासगुप्ता ने आगे की बात करते हुए स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका में जडेजा के संभावित लंबे समय के विकल्प के तौर पर वाशिंगटन सुंदर की पहचान की, साथ ही यह भी सुझाव दिया कि सुथार भारत के लिए एक स्पेशलिस्ट लेफ्ट-आर्म स्पिन विकल्प के तौर पर विकसित हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हमें स्पिनरों की अगली पीढ़ी को तैयार करने की जरूरत है। हमें वाशिंगटन सुंदर को तैयार करने की जरूरत है। वह बिल्कुल जडेजा जैसे ही हैं। इसलिए जब जडेजा संन्यास लेने का फैसला करेंगे, तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो वही काम कर सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह तैयार रहें। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है।'

जडेजा भारत के सबसे सफल टेस्ट ऑलराउंडरों में से एक बने हुए हैं और श्रीलंका सीरीज के दौरान उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की, वे टेस्ट इतिहास में 4,000 रन और 350 विकेट का डबल पूरा करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। हालांकि दासगुप्ता की टिप्पणियां भारत के लंबे समय के स्पिन कॉम्बिनेशन को लेकर बढ़ती बहस को दर्शाती हैं और इस बात पर भी कि क्या टीम को अब ऐसे भविष्य के लिए तैयारी तेज कर देनी चाहिए जिसमें जडेजा अपनी टेस्ट योजनाओं का मुख्य हिस्सा नहीं होंगे।