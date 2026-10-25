हेगले ओवल: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया जब हार की कगार पर खड़ी थी, तब तिलक वर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट दिया। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए इस मुकाबले में तिलक ने महज 26 गेंदों पर नाबाद 51 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस मैच जिताऊ पारी के पीछे कोच गौतम गंभीर की प्रेरणादायक बातों का बड़ा योगदान रहा।

गौतम गंभीर की बात ने बढ़ाया तिलक का आत्मविश्वास

मैच के बाद तिलक वर्मा ने खुलासा किया कि मुकाबले से पहले उनकी मुख्य कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से बातचीत हुई थी। तिलक ने बताया कि कोचों ने उनसे कहा था, 'हमें तुम पर भरोसा है और पूरे भारत को तुम पर भरोसा है। अगर तुम अंत तक टिके रहे, तो हमारे लिए मैच जिता दोगे।'

कैसे बनाया मैच जिताने का प्लान

तिलक ने मैच के बाद कहा कि उनका लक्ष्य अंत तक बल्लेबाजी करना था। उन्होंने नमन धीर के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन बनाने की रणनीति अपनाई। तिलक ने बताया कि विकेट थोड़ा धीमा था, इसलिए बल्लेबाजी में धैर्य रखने के साथ सही समय पर आक्रामक होना जरूरी था।

181 रन के लक्ष्य के सामने लड़खड़ाई टीम इंडिया

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और शुरुआत में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को पावरप्ले के भीतर 41 रन पर तीन झटके दिए। हालांकि, इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स ने मुकाबले की तस्वीर बदल दी।

अर्शदीप सिंह रहे प्रभावशाली

भारतीय गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह सबसे प्रभावशाली रहे। उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट हासिल किए। प्रिंस यादव ने 30 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक अहम सफलता दिलाई। अक्षर पटेल ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 28 रन खर्च किए। दूसरी ओर, अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए यह मुकाबला मुश्किल रहा। उन्होंने अपने चार ओवर में 50 रन दे दिए।

भारतीय बल्लेबाजी बिखरी, 70 रन पर आधी टीम लौटी पवेलियन

181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों पर 27 रन बनाए, लेकिन वह बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। चोटिल ईशान किशन की जगह टीम में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए आठ गेंदों पर सिर्फ चार रन बना सके। संजू सैमसन ने 17 गेंदों पर 14 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंदों पर सात रन बनाकर आउट हो गए।

तिलक वर्मा की 26 गेंदों पर नाबाद 51 रन की तूफानी पारी

तिलक वर्मा ने अपनी पारी में छह चौके और एक शानदार छक्का लगाया। उन्होंने जरूरत के मुताबिक संयम दिखाया और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होता गया।

भारत को आखिरी 31 गेंदों में 69 रन की जरूरत थी। ऐसे में तिलक और नीतीश ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोनों ने बेहतरीन तालमेल, आक्रामक शॉट्स और समझदारी भरी बल्लेबाजी के दम पर मुकाबले का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। भारत ने छह विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया और चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की।

भारत ने पांच मैचों की सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त

इस शानदार जीत के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। टीम इंडिया के लिए यह जीत इसलिए भी खास रही, क्योंकि शुरुआती बल्लेबाजी के पूरी तरह लड़खड़ाने के बावजूद मध्यक्रम के खिलाड़ियों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया। तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी की साझेदारी इस मुकाबले का निर्णायक मोड़ साबित हुई।