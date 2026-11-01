लाहौर: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर ट्राई सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने 326 रन के विशाल लक्ष्य को हासिल कर तीन विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने भारत के 24 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।

भारत के 24 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी

श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 326 रन का लक्ष्य हासिल करके पाकिस्तान ने वनडे टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे बड़े सफल रन चेज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था, जिसने 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 326 रन का लक्ष्य हासिल किया था। अब पाकिस्तान भी इस ऐतिहासिक सूची में भारत के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गया है।

फखर जमां के शतक ने पाकिस्तान को दिलाई ऐतिहासिक जीत

पाकिस्तान की जीत के सबसे बड़े हीरो सलामी बल्लेबाज फखर जमां रहे। उन्होंने 99 गेंदों पर 127 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 6 छक्के निकले। फखर ने मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालते हुए पाकिस्तान को जीत की राह पर पहुंचाया। इस शतक के साथ वह वनडे फाइनल में दो शतक लगाने वाले पाकिस्तान के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए।

शाहीन अफरीदी ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को बनाया चैंपियन

पाकिस्तान को आखिरी समय में जीत के लिए सिर्फ दो रन की जरूरत थी और उसके तीन विकेट बाकी थे। 324 रन के स्कोर पर अराफात मिन्हास आउट हो गए, जबकि फहीम अशरफ पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार छक्का लगाकर पाकिस्तान को जीत दिला दी। पाकिस्तान ने 48.3 ओवर में 7 विकेट खोकर 331 रन बनाए और तीन विकेट से फाइनल अपने नाम कर लिया।

कामिंदु मेंडिस के शतक से श्रीलंका ने बनाया था बड़ा स्कोर

इससे पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से कामिंदु मेंडिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। उनकी पारी की बदौलत श्रीलंका ने पाकिस्तान के सामने 326 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।

वनडे फाइनल में सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड

भारत बनाम इंग्लैंड: 326 रन; 2002, लॉर्ड्स

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका: 326 रन; 2026, लाहौर

भारत बनाम पाकिस्तान: 315 रन; 1998, ढाका

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: 285 रन; 1993, शारजाह

न्यूजीलैंड बनाम भारत: 277 रन; 2005, हरारे

24 साल बाद फिर दोहराया गया भारत का ऐतिहासिक कारनामा

साल 2002 में भारतीय टीम ने नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 326 रन का लक्ष्य हासिल करके इतिहास रचा था। उस मुकाबले में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की पारियों ने भारत को यादगार जीत दिलाई थी। अब 2026 में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ उसी लक्ष्य को हासिल करके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस तरह पाकिस्तान की ट्राई सीरीज जीत सिर्फ खिताब तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने क्रिकेट इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है।