शारजाह: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। टीम ने ICC पुरुष वनडे (ODI) टीम रैंकिंग में छठा स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दर्ज की है।

2009 में शुरुआत, अब दुनिया की टॉप-6 टीमों में जगह

अफगानिस्तान ने साल 2009 में अपना पहला वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। इसके बाद से टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान ने साबित किया है कि वह किसी भी बड़ी क्रिकेट टीम को चुनौती देने की क्षमता रखता है।

191 मैचों में 96 जीत, शानदार रहा टीम का रिकॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। टीम ने अब तक खेले गए 191 वनडे मुकाबलों में से 96 में जीत दर्ज की है। उसका जीत-हार अनुपात 1.09 रहा है, जो वनडे प्रारूप में टीम की निरंतर प्रगति और मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।

पाकिस्तान और श्रीलंका को हराकर पहले भी मचा चुके हैं धमाल

अफगानिस्तान ने 2023 ICC पुरुष वनडे विश्व कप में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराकर सभी को चौंका दिया था। इसके अलावा टीम ने 2024 ICC पुरुष टी20 विश्व कप में पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा था। इन उपलब्धियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान की स्थिति को और मजबूत किया।

बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को भी छोड़ चुके हैं पीछे

वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान पहले ही बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी स्थापित क्रिकेट टीमों को पीछे छोड़ चुका है। अब श्रीलंका को पछाड़कर छठे स्थान पर पहुंचना टीम के बढ़ते दबदबे का संकेत है। यह उपलब्धि अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है।

आयरलैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज जीत ने बढ़ाया आत्मविश्वास

अफगानिस्तान की इस सफलता के पीछे हालिया शानदार प्रदर्शन भी अहम रहा है। टीम ने आयरलैंड के खिलाफ उसके घर में खेली गई वनडे सीरीज में 4-0 से जीत दर्ज की थी। इसके बाद जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के साथ खेली गई त्रिकोणीय सीरीज में भी अफगानिस्तान का अभियान अजेय रहा।

अफगानिस्तान की नजरें

वनडे और टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान की टीम अब टेस्ट क्रिकेट में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। अफगानिस्तान की कोशिश होगी कि वह तीनों प्रारूपों में अपनी जीत की लय बरकरार रखते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नई उपलब्धियां हासिल करे।