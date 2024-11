पर्थ : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बीते दिनों ही पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट से पहले भारतीय टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल किया गया है। घरेलू और ए-लेवल क्रिकेट में अपने लगातार प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले 24 वर्षीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में संभावित डेब्यू पर उत्साह व्यक्त किया। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए की हालिया सीरीज के दौरान पडिक्कल ने 36, 88, 26 और 1 का स्कोर बनाया था। उन्होंने दबाव की स्थिति से निपटने और उछालभरी पिच पर अच्छा खेल दिखाया था जो भारत को पहले टेस्ट में फायदा दे सकता है।

बीसीसीआई ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें पडिक्कल भारतीय टीम में शामिल हो रहे हैं और इस अवसर पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। कैप्शन में लिखा है- देवदत्त पडिक्कल टीम इंडिया टीम में शामिल हो गए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट से पहले ग्रुप के साथ अपने अनुभव और प्रशिक्षण के उत्साह को साझा किया है।

