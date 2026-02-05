नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 53 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर न सिर्फ मैच का रुख पलटा, बल्कि अपनी बल्लेबाजी पोजिशन को लेकर भी खुलकर बात की।

ओपनर के रूप में उतरे ईशान, मचाया कोहराम

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मुकाबले में ईशान किशन को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की, जबकि खराब फॉर्म के चलते संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया।

ईशान की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 240/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो अंत में मैच जिताने वाला साबित हुआ।

भारत ने जीता वॉर्म-अप मैच

241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 210/7 रन ही बना सकी। भारत ने यह मुकाबला 30 रन से जीत लिया और टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों का दमदार संकेत दिया।

मैच के बाद क्या बोले ईशान किशन

मैच के बाद ईशान किशन ने अपनी सोच और बल्लेबाजी को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'मैं वाकई बुधवार के मैच को लेकर काफी उत्साहित था। मैं ओपनिंग करना चाहता था। नंबर तीन पर बल्लेबाजी का अनुभव भी अच्छा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं, चाहे किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़े।'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरी कोशिश रहती है कि मैं वर्तमान में रहूं, गेंद को देखूं और उसी हिसाब से शॉट खेलूं। मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं, सिर्फ रिएक्ट करता हूं और फिलहाल यही मेरे लिए काम कर रहा है।'

पिच को दिया श्रेय, आत्मविश्वास पर दिखा भरोसा

ईशान ने पिच की तारीफ करते हुए कहा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन था। 'इस दिन पिच शानदार थी, दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी आसान थी। मैंने उछाल और विकेट पर भरोसा किया। वर्ल्ड कप इतना करीब हो तो जरूरी है कि गेंद मिले तो खुद पर भरोसा रखें, भले ही फील्डर खड़ा हो।'

तिलक वर्मा की जमकर तारीफ

ईशान किशन ने तिलक वर्मा की भी जमकर सराहना की, जिन्होंने ग्रोइन इंजरी से वापसी करते हुए 45 रनों की अहम पारी खेली।

'तिलक हमारे लिए बहुत अहम खिलाड़ी हैं। अब वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं रहे, जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर भी डालते हैं। वह शानदार फील्डर हैं और नंबर तीन पर उनकी बल्लेबाजी टीम को संतुलन देती है।'

7 फरवरी से भारत का वर्ल्ड कप अभियान

टीम इंडिया 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ अपना टी20 वर्ल्ड कप अभियान शुरू करेगी। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत को टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है और टीम तीसरी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी।