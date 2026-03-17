हैमिल्टन (न्यूजीलैंड) : न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट में 6,000 रन पूरे कर लिए। इस कीवी लेफ्ट-हैंडर ने यह मील का पत्थर अपनी टीम के साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20I मैच के दौरान हैमिल्टन के सेडन पार्क में हासिल किया। उन्होंने 49 गेंदों में 60 रन बनाए जिसमें 5 चौके और दो छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 122.45 रहा।

अब 143 इंटरनेशनल मैचों में कॉनवे ने 164 पारियों में 40.70 की औसत से 6,025 रन बनाए हैं। इसमें 12 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 227 है। कॉनवे ने 68 T20I मैचों में 62 पारियों में 35.29 की औसत और 128.20 के स्ट्राइक रेट से 1,800 रन बनाए हैं। इसमें 13 अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 99* है।

कॉनवे ने 32 टेस्ट मैचों में 60 पारियों में 43.67 की औसत से 2,533 रन बनाए हैं। इसमें 7 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 227 है। उन्होंने 43 वनडे मैचों में 42 पारियों में 43.38 की औसत से 1,692 रन बनाए हैं। इसमें पांच शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 152* है।

कॉनवे न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में 16वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इस लिस्ट में टॉप पर दिग्गज केन विलियमसन हैं जिन्होंने 376 मैचों और 449 पारियों में 48.35 की औसत से 19,292 रन बनाए हैं। इसमें 48 शतक और 103 अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 251 है।

