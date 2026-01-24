स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई, बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खेलते हुए ईशान ने 21 गेंदों में अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज T20I फिफ्टी का रिकॉर्ड बना दिया।

209 रनों के लक्ष्य में ईशान किशन की विस्फोटक पारी

209 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में संजू सैमसन और दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा के आउट होने से भारत पर दबाव बन गया था। ऐसे मुश्किल हालात में नंबर तीन पर उतरे ईशान किशन ने जिम्मेदारी संभाली और आक्रामक अंदाज में रन बटोरने शुरू किए। ईशान ने सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया।

ईशान किशन का तूफानी स्कोर

रन: 76, गेंदें: 32, चौके: 11, छक्के: 4; बाएं हाथ के ईशान किशन ने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले और बड़े-बड़े हिट्स लगाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हालांकि उन्हें इश सोढ़ी ने आउट किया, लेकिन तब तक ईशान अपना काम कर चुके थे। उनके आउट होने के समय भारत को 65 गेंदों में सिर्फ 81 रन की जरूरत थी।

अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड टूटा

ईशान किशन की 21 गेंदों की यह फिफ्टी खास इसलिए भी रही क्योंकि उन्होंने अभिषेक शर्मा का दो दिन पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

कैसे हुआ ईशान किशन का इंटरनेशनल कमबैक?

यह ईशान किशन का नवंबर 2023 के बाद पहला T20I अर्धशतक था। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए झारखंड को खिताब जिताया, जिसके बाद उन्हें टीम इंडिया में दोबारा मौका मिला। इस सीरीज में ईशान, चोटिल तिलक वर्मा की जगह खेल रहे हैं और उन्होंने इस मौके को पूरी तरह भुना दिया।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पारी

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी फॉर्म में वापसी करते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए और ईशान के साथ मिलकर भारत की जीत सुनिश्चित की। इसके अलावा शिवम दुबे ने भी तेज़ 18 गेंदों में 36 रन बनाकर रनचेज को आसान बना दिया।

न्यूजीलैंड की पारी: 208/6

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 208/6 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। रचिन रवींद्र: 44 रन (26 गेंद), मिचेल सैंटनर: नाबाद 47 रन (27 गेंद); हालांकि शुरुआत तेज रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाया। सैंटनर की आखिरी ओवरों में आई पारी के दम पर न्यूजीलैंड 200 के पार पहुंच सका।

भारत की शानदार जीत, सीरीज में 2-0 की बढ़त

भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया और पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। शुरुआती झटकों के बावजूद भारत ने लक्ष्य को 28 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।