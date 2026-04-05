हैदराबाद : सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के स्टैंड-इन कप्तान ईशान किशन ने रविवार को हैदराबाद में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के हाथों अपनी टीम की 5 विकेट से हार की एक वजह अपनी इनिंग्स की शुरुआत में विकेटों का जल्दी गिरना बताया। LSG के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए SRH ने शुरुआत में ही 4 विकेट गंवा दिए और 8 ओवर में उसका स्कोर 29/4 हो गया। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी (33 गेंदों पर 56 रन) और हेनरिक क्लासेन (41 गेंदों पर 62 रन) ने SRH को 20 ओवर में 156/9 के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की।

पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में SRH के स्टैंड-इन कप्तान बने ईशान किशन ने मैच के बाद की प्रेजेंटेशन में बोलते हुए कहा कि यह स्कोर काफी नहीं था। उन्होंने शुरुआत में 4 विकेट गिरने से आए दबाव को स्वीकार किया और टीम को 150+ के स्कोर तक पहुंचाने का श्रेय क्लासेन और नीतीश को दिया। उन्होंने हर्ष दुबे (4 ओवर में 2/18) की शानदार बॉलिंग की तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि मैच को आखिरी ओवर तक ले जाना एक सकारात्मक बात थी।

SRH के कप्तान ने कहा, 'यह एक अच्छा मैच था, लेकिन स्कोर काफी नहीं था। गेंदबाजों ने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की, फील्डरों को भी इसका श्रेय जाता है, लेकिन एक या दो बाउंड्री मैच का रुख बदल सकती हैं। शुरुआत में 4 विकेट गिरने से दूसरे बल्लेबाजों पर दबाव आ जाता है, लेकिन हमें 150 के पार पहुंचाने का श्रेय क्लासी और नीतीश को जाता है। जब हमारी टीम के विकेट गिर रहे थे, तब ऋषभ ने अच्छी बैटिंग की। उस स्कोर को डिफेंड करना मुश्किल था, लेकिन मैच को आखिरी ओवर तक ले जाना हमारे लिए एक सकारात्मक बात है। हर्ष ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की, उम्मीद है कि वह आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे।'