स्पोर्ट्स डेस्क : राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 21वें मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले SRH कप्तानों में शामिल हो गए हैं। ईशान ने SRH के लिए कप्तानी करते हुए 5वां टॉस हारा और इस मामले में केन विलियमसन की बराबरी कर ली है जिन्होंने 2019 में यह रिकॉर्ड बनाया था। इस लिस्ट में पहला नाम डेविड वॉर्नर का है जिन्होंने लगातार 6 बार टॉस हारा है।

SRH के कप्तान जिन्होंने लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारे

6 - डेविड वॉर्नर (2015)

5 - केन विलियमसन (2019)

5* - ईशान किशन (2026)

हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने टॉस के बाद कहा, 'पिछले मैच के मुकाबले हमारी टीम में दो बदलाव हुए हैं, हेंगे टीम में आए हैं। मुझे लगता है कि मैं यह काम काफी लंबे समय से कर रहा हूं। मैं अंडर-19 इंडिया टीम का लीडर था, मैं अपनी स्टेट टीम के लिए भी यह काम करता रहा हूं, और मुझे लगता है कि इससे आप स्थिति के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं और खेल पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं।'

उन्होंने कहा, 'आप अपनी टीम के लिए और भी ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह कभी भी किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन के बारे में नहीं होता, बल्कि हमेशा टीम वर्क के बारे में होता है। इसलिए हमने ऐसा किया है, और मुझे लगता है कि हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर इससे फ़र्क पड़ता है, जब आप टीम के कप्तान होते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यह काफी परिपक्वता दिखाता है, कि एक खिलाड़ी के तौर पर अब आपमें काफ़ी विकास हुआ है। इसलिए पिछले कुछ सालों में, जब मैं अपनी टीम का लीडर था और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, तो इससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ। इसी की वजह से मैं दोबारा भारतीय टीम में जगह बना पाया। तो फिर आप और क्या चाह सकते हैं?'

प्लेइंग XI

सनराइजर्स हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा

राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे