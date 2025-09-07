स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक इरफान पठान ने आगामी पुरुष एशिया कप 2025 से पहले भारतीय टीम के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन साझा की है। एशिया कप 9 सितम्बर से दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा और भारत अपना पहला मैच UAE के खिलाफ खेलेगा।

इरफान ने पंजाब के अभिषेक शर्मा और उप-कप्तान शुभमन गिल को चुना है ओपनिंग के तौर चुना। तीसरे नंबर पर फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा को मौका दिया। मध्यक्रम में कप्तान सूर्यकुमार यादव को चौथे नंबर पर रखा। विकेटकीपर के रूप में इरफान ने संजू सैमसन को पांचवें नंबर पर भेज दिया है और उन्हें विकेट के पीछे की जिम्मेदारी भी संभालने को कहा है। हालांकि चयनकर्ताओं ने जितेश शर्मा को अपनी पहली पसंद चुना है। अनुभवी ऑलराउंडरों हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया।

गेंदबाजों में चयन सीधा था क्योंकि स्पिन विभाग की कमान बाएं हाथ के अपरंपरागत गेंदबाज कुलदीप यादव संभालेंगे। वहीं, तेज गेंदबाजी की अगुवाही जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह संभालेंगे। गौरतलब है कि हार्दिक पंड्या तेज गेंदबाजी का भी विकल्प होंगे, जबकि अक्षर और अभिषेक स्पिनर के तौर पर ऐसा करेंगे।

एशिया कप 2025 के लिए इरफान पठान भारतीय 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती