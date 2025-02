बुलावायो : बैरी मक्कार्थी (चार विकेट) और एंडी मैक्ब्राइन (तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर आयरलैंड ने एकमात्र टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन शुक्रवार को जिम्बाब्वे को 267 रन रोकने के बाद दूसरी पारी में 1 विकेट पर 83 रन बनाकर मैच में वापसी कर ली हैं। जिम्बाब्वे ने कल के एक विकेट पर 72 रन से आगे खेलना शुरु किया। बैरी मक्कार्थी ने आज सुबह के सत्र में ताकुडवनाशे काइटानो (26) को पगबाधा आउट कर आयरलैंड को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने ब्रायन बेनेट (सात) को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद आयरलैंड के गेंदबाजी आक्रमण के आगे जिम्बाब्वे के विकेट लगातार गिरने लगे। इस दौरान निक वेल्च एक छोर थामे खड़े रह कर अपनी टीम के लिए रन बनाते रहे। वेस्ली मधेवेरे (26), कप्तान जोनाथन कैंपबेल (चार), न्याशा मयावो (18), न्यूमैन न्यामहुरी (शून्य), रिचर्ड एन्गरावा (15) रन बनाकर आउट हुए।

𝗗𝗮𝘆 𝟮 - 𝗦𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝟯: Innings break: Zimbabwe all out for 267, lead Ireland by 7 runs. #ZIMvIRE #VisitZimbabwe 📝 https://t.co/d9VkGtkc8g pic.twitter.com/sHKym3Sbtg