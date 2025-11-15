स्पोर्ट्स डेस्क: आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी अपनी रिटेन और रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने के लिए तैयार हैं। 15 नवंबर को शाम तक टीमों को अपने स्क्वॉड फाइनल करने होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी टीमों को 15 नवंबर दोपहर 3 बजे तक बीसीसीआई को अंतिम सूची सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

मिनी-ऑक्शन, इसलिए रिटेंशन में ज्यादा आज़ादी

IPL 2026 एक मिनी-ऑक्शन है, इसलिए टीमों को अपनी सुविधा के अनुसार जितने चाहें खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति है। एकमात्र शर्त यह है कि टीम का कुल स्क्वॉड 25 खिलाड़ियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर फ्रेंचाइजी को इस बार लगभग ₹120 करोड़ का पर्स मिलने की उम्मीद है, जिससे वे अपनी टीम को और मजबूत कर सकें।

रिटेंशन डे से पहले ट्रेडिंग मार्केट में हलचल

रिटेंशन से पहले कई बड़े ट्रेड्स की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ चर्चित ट्रेड अभी भी आधिकारिक मुहर का इंतज़ार कर रहे हैं।

पुष्टि किए गए ट्रेड

शार्दुल ठाकुर (LSG → MI) – ₹2 करोड़

शेर्फेन रदरफोर्ड (GT → MI) – ₹2.6 करोड़

चर्चा में चल रहे बड़े ट्रेड

संजू सैमसन (RR → CSK)

↳ बदले में CSK दे सकती है रविंद्र जडेजा + सैम करन

अर्जुन तेंदुलकर (MI → LSG) – ₹30 लाख

मोहम्मद शमी (SRH → LSG) – लगभग ₹10 करोड़ (ऑल-कैश डील)

इन संभावित ट्रेड्स ने फैंस के बीच उत्साह और रोमांच और बढ़ा दिया है, क्योंकि कई बड़े नाम फिर से ऑक्शन पूल में लौट सकते हैं।

IPL 2026 Retentions – लाइव कब और कहां देखें?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

(स्टार स्पोर्ट्स 2 सहित—हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी उपलब्ध)

समय: 15 नवंबर, शाम 5 बजे से

फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

JioHotstar ऐप और वेबसाइट, IPL 2026 रिटेंशन की लाइव स्ट्रीमिंग पूरी तरह फ्री उपलब्ध होगी।