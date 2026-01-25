स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया है। अश्विन का मानना है कि एमएस धोनी पूरी तरह फिट हैं और इस सीजन में सिर्फ खेलने के लिए नहीं, बल्कि नई भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने इशारा किया कि धोनी इस बार निचले क्रम में नहीं, बल्कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। अश्विन ने यह भी कहा कि CSK की बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत है कि किसी भी टीम के लिए उसे रोकना आसान नहीं होगा।

प्रैक्टिस शुरू करते ही फिटनेस के संकेत

अश्विन ने बताया कि धोनी ने IPL 2026 के लिए तैयारी शुरू कर दी है और उनकी फिटनेस देखकर साफ लगता है कि वह सिर्फ नाम के लिए टीम में नहीं हैं। उनके मुताबिक, धोनी पूरी तरह तैयार और मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। अश्विन ने यह भी संकेत दिया कि इमरान ताहिर जैसे सीनियर खिलाड़ियों को एक्टिव क्रिकेट में देखकर धोनी को भी नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। इससे यह साफ होता है कि धोनी का इरादा एक बार फिर CSK के लिए निर्णायक भूमिका निभाने का है।

नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं धोनी

आम सोच के उलट, अश्विन का मानना है कि धोनी IPL 2026 में निचले क्रम में बल्लेबाज़ी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि धोनी पावरप्ले का फायदा उठाने के लिए नंबर 3 पर उतर सकते हैं। अश्विन के अनुसार, जिस तरह से धोनी ने प्रैक्टिस शुरू की है, उससे ऐसा नहीं लगता कि वह खुद को सिर्फ फिनिशर की भूमिका तक सीमित रखेंगे। अगर धोनी नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करते हैं, तो CSK को पावरप्ले में तेज़ शुरुआत और बड़े स्कोर का फायदा मिल सकता है, जिससे विपक्षी गेंदबाज़ों पर दबाव बढ़ेगा।

CSK की बैटिंग लाइनअप से विपक्षी टीमें परेशान

अश्विन ने CSK की बल्लेबाज़ी यूनिट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि चेन्नई की स्काउटिंग रणनीति बेहद मजबूत रही है और टीम ने युवा व अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार संतुलन बनाया है। रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे बल्लेबाज़ों की मौजूदगी CSK को बेहद खतरनाक बनाती है। अश्विन का कहना है कि इतनी गहराई वाली बैटिंग लाइनअप के सामने गेंदबाज़ी करना किसी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी।

200 रन रोकना होगा बड़ी चुनौती

अश्विन ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले सीज़न में CSK को 200 रन तक पहुंचने से रोकना विपक्षी टीमों के लिए आसान नहीं होगा। उनके मुताबिक, चेन्नई की बैटिंग यूनिट में ताकत, तकनीक और आक्रामकता तीनों का जबरदस्त मेल है। अगर धोनी भी टॉप ऑर्डर में उतरते हैं, तो CSK की बल्लेबाज़ी और भी खतरनाक हो सकती है।

2025 का खराब सीजन, 2026 में नई शुरुआत की उम्मीद

CSK के लिए IPL 2025 बेहद निराशाजनक रहा था। टीम अपने इतिहास में पहली बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी। धोनी ने उस सीज़न में 13 पारियों में 196 रन बनाए थे, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 135 से ज्यादा रहा। अब IPL 2026 से पहले धोनी की फिटनेस, नई भूमिका और अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की राय ने फैंस की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। अगर धोनी सच में टॉप ऑर्डर में उतरते हैं, तो यह CSK के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।