नई दिल्ली: आईपीएल 2026 से पहले टीमों में ट्रेडिंग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों खिलाड़ी किसी नई फ्रेंचाइज़ी से नहीं जुड़ने वाले हैं।

सुंदर और राहुल के ट्रांसफर की चर्चा

पिछले कुछ हफ्तों से खबरें थीं कि वॉशिंगटन सुंदर को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) साइन करना चाहती है, जबकि केएल राहुल का नाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से जोड़ा जा रहा था। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों सौदे अब फिलहाल रद्द माने जा रहे हैं।

सुंदर के लिए CSK की कोशिश नाकाम

रविचंद्रन अश्विन के CSK छोड़ने के बाद टीम मैनेजमेंट ने सुंदर को संभावित रिप्लेसमेंट के रूप में देखने की कोशिश की थी। हालांकि, गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा ने साफ कर दिया कि सुंदर ट्रेड के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

केएल राहुल और KKR की अफवाहें

वहीं दूसरी ओर, केएल राहुल को लेकर खबर थी कि वे दिल्ली कैपिटल्स (DC) छोड़कर KKR से जुड़ सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, यह भी संभव नहीं दिखता। KKR वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह जैसे अहम खिलाड़ियों को ट्रेड में नहीं देना चाहती।

ऐसे में राहुल का ट्रांसफर फिलहाल संभावना से बाहर है।

