स्पोर्ट्स डेस्क : राजस्थान रॉयल्स (RR) और एस श्रीसंत एक बाद फिर विवादों में हैं क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2012 सीजन में श्रीसंत की चोट के कारण इंशोरेंस कम्पनी ने राजस्थान को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है। लीग के पांचवें संस्करण की शुरुआत से पहले राजस्थान ने 8.70 करोड़ रुपए के खिलाड़ी के लिए हानि शुल्क कवर के साथ विशेष आकस्मिक बीमा लिया था। IPL 2012 शुरू होने से एक हफ्ते से भी कम समय पहले श्रीसंत को जयपुर में एक अभ्यास मैच के दौरान घुटने में चोट लग गई और वे पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

राजस्थान ने अपने बीमा के तहत 82.80 लाख रुपए का दावा किया। एक सर्वेक्षक ने पुष्टि की कि चोट अप्रत्याशित थी। हालांकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने कहा कि वे जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि श्रीसंत पहले से ही पैर के अंगूठे में चोट से जूझ रहे थे। यह मामला आज भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट गया था। राजस्थान के प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि श्रीसंत के पैर के अंगूठे की चोट उनके करियर के लिए खतरा नहीं थी और मेडिकल स्टाफ ने उन्हें खेलने की अनुमति दे दी थी। दरअसल घुटने की चोट के कारण ही उन्हें खेलने से रोका गया था। उन्होंने कहा, 'पैर के अंगूठे की चोट ने उन्हें खेलने से नहीं रोका। वह खेल रहे थे! अभ्यास सत्र के दौरान ही उन्हें घुटने में चोट लगी थी।'

अदालत इससे सहमत हुई। उसने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से पूछा कि अगर श्रीसंत के पैर के अंगूठे में चोट थी, तो उन्होंने उसका बीमा क्यों किया? अगर उन्हें पहले से जानकारी होती तो वे या तो मना कर सकते थे या कवर के लिए ज्यादा प्रीमियम ले सकते थे। लेकिन फिलहाल अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी ताकि बीमाधारक को बीमा आवेदन और श्रीसंत के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र सहित अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने का मौका मिल सके।

