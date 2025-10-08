मुंबई : रणजी ट्रॉफी में पिछले सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विदर्भ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे का मानना है कि भारत के लिए खेलना उनका सपना है, लेकिन इसके लिए वह जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते। 23 वर्षीय दुबे ने 2024-25 के सीज़न में बिहार के आशुतोष अमन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही सीज़न में 69 विकेट लिए और अपने नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज किया।

जडेजा से प्रेरणा, युवराज और सचिन से सीख

दुबे ने मीडिया से कहा, “जब से मैंने क्रिकेट को समझना शुरू किया, मैं रवींद्र जडेजा का अनुकरण कर रहा हूँ। बचपन में युवराज और सचिन सर को फ़ॉलो किया, लेकिन जैसे-जैसे क्रिकेट की समझ बढ़ी, जडेजा का प्रदर्शन मेरे लिए आदर्श बन गया।” उन्होंने आगे बताया कि उनका मुख्य फोकस हमेशा अपने प्रदर्शन में सुधार करना और हर सीज़न बेहतर करना है, ताकि वे राष्ट्रीय टीम में जडेजा जैसे ऑलराउंडर की तरह योगदान दे सकें।

लाल गेंद से लगाव, सफ़ेद गेंद का अनुभव

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके दुबे का कहना है कि उनका पसंदीदा प्रारूप लाल गेंद का क्रिकेट है। “मुझे लाल गेंद वाली क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन सफ़ेद गेंद से भी मैं पीछे नहीं हूँ। भारत के लिए लाल गेंद वाला क्रिकेट खेलना मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।”

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले रणजी सीज़न में पांच अर्धशतकों के साथ 476 रन बनाने के बाद, वे ऑफ-सीज़न में अपनी बल्लेबाज़ी सुधारने पर खास ध्यान दे रहे हैं। “मैंने शुरुआत में ओपनर के रूप में खेला था, इसलिए बल्लेबाज़ी पर मेहनत जारी है।”

प्रतिस्पर्धा को अवसर मानना

एक बाएँ हाथ के स्पिन ऑलराउंडर होने के नाते, दुबे को कई दिग्गज खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। लेकिन वह इसे दबाव नहीं मानते। “प्रतिस्पर्धा हर जगह है, लेकिन मैं खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता हूं, किसी और से तुलना करने पर नहीं।”

विदर्भ का दबदबा और टीम का तालमेल

विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में तीसरी बार जीतकर अपनी मजबूती साबित की, और हाल ही में ईरानी कप में शेष भारत को 93 रनों से हराया। दुबे का कहना है कि इसका बड़ा श्रेय टीम के तालमेल और प्रशिक्षण संरचना को जाता है। “हमने हर आयु वर्ग में कम से कम 2-3 ट्रॉफी जीती हैं, इसलिए जीतने की आदत है। वीसीए में ऑफ-सीज़न कैंप, कोचिंग और फ़िज़ियो की भूमिका भी बहुत अहम है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि करुण नायर के विदर्भ टीम से बाहर होने से कोई असर नहीं पड़ेगा। “हमारे पास पर्याप्त खिलाड़ी हैं, इसलिए टीम का प्रदर्शन प्रभावित नहीं होगा।”