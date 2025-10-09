विशाखापट्टनम: दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क (Nadine de Klerk) ने कहा कि उनकी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ हुई शर्मनाक हार को पीछे छोड़ दिया है और अब वे टूर्नामेंट में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं, भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स (Jemima Rodrigues) ने चेतावनी दी कि भारत अभी तक अपना "परफेक्ट मैच" नहीं खेला है, जो विरोधियों के लिए डराने वाली बात है।

भारत अब तक श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर अजेय बना हुआ है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 69 रन पर ऑलआउट होने के बाद शानदार वापसी की और न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराया, जिसमें टैजमिन ब्रिट्स ने शतक लगाया।

डी क्लर्क ने कहा, “इंग्लैंड के खिलाफ हमारा दिन बहुत खराब था। कोई भी बल्लेबाज़ टिक नहीं पाया। यह हमारे लिए बड़ा झटका था, लेकिन क्रिकेट में ऐसे दिन आते हैं। हमने जल्दी ही उस हार से सबक लिया और आगे बढ़ गए।”

उन्होंने कहा कि टीम ने उस मैच के बाद एकजुट होकर बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है। “विश्व कप में कई उतार-चढ़ाव आते हैं। हमने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल की और अब टीम में आत्मविश्वास लौट आया है,” उन्होंने कहा।

डी क्लर्क ने यह भी माना कि भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। “पिचें धीमी हैं और स्पिनर्स को मदद मिल रही है। ऐसे में हर रन कीमती है और लक्ष्य यही है कि जितने रन संभव हों, उतने जोड़ें और फिर गेंदबाज़ी से मैच अपने पक्ष में करें।”

वहीं, भारतीय बल्लेबाज़ जेमिमा रॉड्रिग्स ने कहा कि टीम भले ही लगातार जीत रही है, लेकिन अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा, “विरोधियों के लिए यह डराने वाली बात है कि हम अब तक अपना परफेक्ट मैच नहीं खेल पाए हैं, फिर भी जीत रहे हैं। ऐसे लंबे टूर्नामेंट में सही समय पर पीक करना ज़रूरी होता है। हमारी टीम में हर कोई मैच विनर है और हमें उस लय को बनाए रखना है।”

भारत महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, रेनुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा।

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम: लॉरा वूल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेके बॉश, टैज़मिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसन, सीनालो जाफ्टा, मरिज़ान कैप, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, सुने लूस, कराबो मेसो, नोंकुलुलेको म्लाबा, टूमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे, क्लोई ट्रायन।