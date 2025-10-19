स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और इंग्लैंड के बीच महिला विश्व कप 2025 का 20वां मैच आज इंदौर के दोपहर होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। भारत को मजबूत स्कोर के बावजूद पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वापसी का रास्ता ढूंढते हुए जीत दर्ज करनी होगी। टीम की बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत नजर आती है लेकिन गेंदबाजी में अभी भी सुधार की जगह है।

हेड टू हेड

कुल मैच - 79

इंग्लैंड - 41 जीत

भारत - 36 जीत

पिच रिपोर्ट

होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहने की उम्मीद है क्योंकि यह सपाट सतह है और जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनरों को भी कुछ मदद मिलेगी। टॉस अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को बढ़त हासिल होगी।

मौसम

रविवार 19 अक्टूबर 2025 को इंदौर में मौसम गर्म रहने की उम्मीद है। दिन की शुरुआत साफ आसमान के साथ होगी और सुबह 6:00 बजे तापमान लगभग 19 डिग्री रहेगा, जो दोपहर 3:00 बजे मैच के समय तापमान 30 डिग्री के आस-पास रहेगा। धूप खिली रहेगी और हल्की हवा चलेगी। जैसे-जैसे शाम होगी तापमान 26 डिग्री तक हो जाएगा जो देर 11:00 बजे तक 22 डिग्री तक गिर जाएगा। बारिश की कोई खास संभावना नहीं है जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए एक अच्छी बात है।

बन सकते हैं ये रिकॉर्ड्स

दीप्ति शर्मा वनडे में 150 विकेट पूरे करने से एक विकेट दूर हैं। इस प्रारूप में भारतीयों में वह झूलन गोस्वामी (255) के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

हरमनप्रीत कौर को विश्व कप में 1000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय बनने के लिए 53 रनों की आवश्यकता है, मिताली राज ने 1321 रन बनाए हैं।

नैट साइवर-ब्रंट को विश्व कप में 1000 रन पूरे करने वाली तीसरी इंग्लिश बल्लेबाज बनने के लिए 42 रनों की आवश्यकता है, उनसे पहले जान ब्रिटिन (1299) और चार्लोट एडवर्ड्स (1231) हैं। प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे अधिक शतक (5) उनके नाम पहले ही दर्ज हैं।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अमनजोत कौर/क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर

इंग्लैंड : टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेट कीपर), हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल