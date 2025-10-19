स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और इंग्लैंड के बीच महिला विश्व कप 2025 का 20वां मैच आज इंदौर के दोपहर होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए हीथर नाइट की शतकीय पारी की बदौलत 8 विकेट के नुकसान पर भारत को 289 रन का लक्ष्य दिया है। नाइट ने 91 गेंदों पर 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 109 रन बनाए। नाइट के अलावा एमी जोन्स ने 56 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए।

पिच रिपोर्ट

होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहने की उम्मीद है क्योंकि यह सपाट सतह है और जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनरों को भी कुछ मदद मिलेगी। टॉस अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को बढ़त हासिल होगी।

मौसम

रविवार 19 अक्टूबर 2025 को इंदौर में मौसम गर्म रहने की उम्मीद है। दिन की शुरुआत साफ आसमान के साथ होगी और सुबह 6:00 बजे तापमान लगभग 19 डिग्री रहेगा, जो दोपहर 3:00 बजे मैच के समय तापमान 30 डिग्री के आस-पास रहेगा। धूप खिली रहेगी और हल्की हवा चलेगी। जैसे-जैसे शाम होगी तापमान 26 डिग्री तक हो जाएगा जो देर 11:00 बजे तक 22 डिग्री तक गिर जाएगा। बारिश की कोई खास संभावना नहीं है जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए एक अच्छी बात है।

प्लेइंग 11

भारत : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (डब्ल्यू), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

इंग्लैंड : एमी जोन्स (विकेट कीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल