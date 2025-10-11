स्पोर्ट्स डेस्क: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दूसरे दिन भारतीय टीम का स्कोर 400 रन के पार निकल चुका है। मुकाबले का पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। यशस्वी जायसवाल ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 175 रन की पारी खेली और एक बार फिर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी।

अब जायसवाल के नाम टेस्ट मैचों में 5 बार 150 से अधिक रन दर्ज हैं। सबसे अधिक 150 से अधिक रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 20 बार 150 से अधिक रन बनाए हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 150 या उससे ज़्यादा रन (150+) की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज:

सचिन तेंदुलकर- 20 बार

विरेंद्र सहवाग- 13 बार

सनिल गावस्क- 12 बार

राहुल द्रविड़- 11 बार

विराट कोहली- 11 बार

मोहम्मद अज़रुद्दीन- 7 बार

चेतेश्वर पुजारा- 7 बार

वीवीएस लक्ष्मण- 6 बार

यशस्वी जायसवाल- 5 बार

जायसवाल 175 रन पर रन आउट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। पहले दिन शानदार 175 रनों की पारी खेलने वाले जायसवाल दूसरे दिन मैदान पर उतरे ही थे कि कुछ मिनट बाद उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा।

गिल की कप्तानी पारी

दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए अपनी फिफ्टी पूरी की। उन्होंने धैर्य और शानदार टाइमिंग का मिश्रण दिखाया। नीतीश रेड्डी भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम का स्कोर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।

भारत की बढ़त जारी, 10वीं सीरीज जीत पर नजर

भारत ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया था और सीरीज में 1-0 से आगे है। दिल्ली टेस्ट जीतकर टीम इंडिया लगातार 10वीं सीरीज जीत दर्ज करने की कोशिश में है। गौरतलब है कि साल 2002 के बाद से भारत वेस्टइंडीज से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है।