नई दिल्ली : टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि ओपनर प्रतिका रावल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर हो गई हैं। टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली रावल रविवार को भारत के आखिरी लीग-स्टेज मैच में बांग्लादेश की बैटिंग के दौरान घायल हो गईं, और अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो वह फाइनल भी मिस कर सकती हैं।

यह घटना बांग्लादेश की पारी के 21वें ओवर में हुई, जब रावल डीप में गेंद को रोकने के लिए दौड़ रही थीं और उनके दाहिने पैर में चोट लग गई। उन्होंने बारिश से प्रभावित इस मैच में बैटिंग नहीं की और उनकी गैरमौजूदगी में अमनजोत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग की।

भारतीय महिला टीम ने गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में बारिश से प्रभावित ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले में बांग्लादेश महिला टीम को 27 ओवर में 119/9 पर रोक दिया। बारिश से मैच खत्म होने से पहले अमनजोत ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत की 8.4 ओवर की बैटिंग में नाबाद 15 रन बनाए।

रावल ने छह पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है और उनका बेस्ट स्कोर 122 है। रावल ने विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 75 रन बनाए और फिर चल रहे महिला CWC में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिताऊ 122 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वह महिला वनडे में 1000 रन बनाने वाली संयुक्त रूप से सबसे तेज़ खिलाड़ी भी बनीं।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम मौजूदा ICC महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम से भिड़ेगी, जो गुरुवार 30 सितंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा।