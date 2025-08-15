नई दिल्ली : देश भर में आज 79वां स्वतंत्रता दिवन मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया, और देशवासियों ने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद टीम इंडिया | स्वतंत्रतादिवस की शुभकामनाएं।'

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं! जय हिंद!'

ICC अध्यक्ष शाह ने भारत के उज्ज्वल और शांतिपूर्ण भविष्य की कामना करते हुए X पर लिखा, 'इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम उन वीरों को याद करें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। तिरंगा फहराते हुए, आइए वे हमें राष्ट्र के उज्ज्वल और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करें।'

भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर राष्ट्र ध्वज की एक तस्वीर पोस्ट की।

भारत के टी20आई कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।'

पूर्व आक्रामक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक छोटी सी कविता लिखी और इसे एक्स पर साझा किया, 'कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।'

भारतीय महिला टीम की पूर्व बल्लेबाज मिताली राज ने एक्स पर शुभकामनाएं दीं और लिखा, 'इस वर्ष ने एक राष्ट्र के रूप में हमारे लचीलापन का परीक्षण किया, हमारी सीमाओं पर चुनौतियों से लेकर आंतरिक परीक्षणों तक। फिर भी, हमारी आत्मा अटूट है, जैसा कि उन बहादुर दिलों के लिए था। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए एकजुट रहकर, कड़ी मेहनत करके और सभी के लिए एक मजबूत, निष्पक्ष और समृद्ध भारत का निर्माण करके उनके बलिदान का सम्मान करें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं! जय हिंद।'

पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी ने पोस्ट किया, 'इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम उन अनगिनत बलिदानों को याद करें जिन्होंने हमें आजादी का तोहफा दिलाया। आइए हम हर दिन एक उज्जवल और मजबूत भारत बनाने का प्रयास करें जिस पर हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! जय हिंद!'

भारत की 2007 आईसीसी टी20 विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीमों का हिस्सा रहे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 'हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं! हमारी आजादी कड़ी मेहनत से अर्जित की गई थी; हमारा कर्तव्य है कि हम इसे जीवित रखें - भावना में, कार्य में और एकता में। जय हिंद!।'

आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता सेट-अप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पोस्ट किया, 'स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।'

चार वनडे और 25 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 वर्षीय तिलक वर्मा ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत के लिए खेलना 'सबसे बड़ी प्रेरणा' और 'सबसे बड़ा सम्मान' है। तिलक ने पोस्ट किया, 'मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा अपने देश के लिए खेलना है, विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना सबसे बड़ा सम्मान है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।'

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र ने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा ने ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री की सहायता की, जिसके बाद भारतीय वायु सेना के दो Mi-17 हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की गई - एक पर राष्ट्रीय ध्वज और दूसरे पर 'ऑपरेशन सिंदूर' का ध्वज था। विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल ने विमान का संचालन किया। इस वर्ष के समारोह की थीम 'नया भारत' है, जो 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।