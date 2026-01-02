स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 2026 के लिए एक जबरदस्त और चुनौतीपूर्ण साल के लिए तैयार है जिसमें बड़े द्विपक्षीय सीरीज और ग्लोबल टूर्नामेंट एक लगातार चलने वाले कैलेंडर में भरे हुए हैं। 2025 में उतार-चढ़ाव भरे साल के बाद अब ध्यान मोमेंटम बनाए रखने और पिछली कमियों को सुधारने पर है। आइए 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के शेड्यूल पर एक नजर डाल लेते हैं।
जनवरी : भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे BCA स्टेडियम, कोटांबी, वडोदरा में - 11 जनवरी 2026
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी, राजकोट में - 14 जनवरी 2026
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर में - 18 जनवरी 2026
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला T20I विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर में - 21 जनवरी 2026
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20I शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर में - 23 जनवरी 2026
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा T20I बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में - 25 जनवरी 2026
भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा T20I ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम में - 28 जनवरी 2026
भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां T20I ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में - 31 जनवरी 2026
फरवरी-मार्च : टी20 वर्ल्ड कप 2026
भारत बनाम USA वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में 7 फरवरी 2026 को
भारत बनाम नामीबिया अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में 12 फरवरी 2026 को
भारत बनाम पाकिस्तान आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में 15 फरवरी 2026 को
भारत बनाम नीदरलैंड्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में 18 फरवरी 2026 को
सुपर 8 मैच और नॉकआउट 21 फरवरी - 8 मार्च तक (अगर भारत क्वालीफाई करता है)
जून - अफगानिस्तान का भारत दौरा
भारत अपने घर पर अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे + 1 टेस्ट खेलेगा।
जुलाई - भारत का इंग्लैंड दौरा
T20I :
1 जुलाई - पहला T20I: डरहम
4 जुलाई - दूसरा T20I: मैनचेस्टर
7 जुलाई - तीसरा T20I: नॉटिंघम
9 जुलाई - चौथा T20I: ब्रिस्टल
11 जुलाई - पांचवां T20I: साउथम्पटन
वनडे :
14 जुलाई - पहला वनडे - बर्मिंघम
16 जुलाई - दूसरा वनडे - कार्डिफ
19 जुलाई - तीसरा वनडे - लंदन (लॉर्ड्स)
अगस्त - श्रीलंका दौरा (टेस्ट सीरीज)
भारत 2 टेस्ट के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा (वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा) - तारीखों की घोषणा आने वाले दिनों में होगी।
सितंबर - अफगानिस्तान दौरा (T20I)
भारत अफगानिस्तान में या न्यूट्रल जगहों पर 3 T20I खेलेगा।
सितंबर-अक्टूबर - वेस्टइंडीज का भारत दौरा
भारत वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा जिसमें 3 वनडे और 5 T20I मैच खेले जाएंगे।
अक्टूबर-नवंबर - भारत का न्यूजीलैंड दौरा
भारत न्यूजीलैंड का दौरा करेगा जिसमें 2 टेस्ट, 3 वनडे, 5 T20I मैच होंगे।
दिसंबर - श्रीलंका का भारत दौरा
भारत श्रीलंका की मेजबानी करेगा। इस दौरान दोनों टीमें 3 वनडे, 3 T20I मैच खेलेंगी।