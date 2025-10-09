नई दिल्ली: भारत के सहायक कोच रायन टेन डोशेट ने आगामी दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम की संभावित प्लेइंग XI पर बड़ा इशारा दिया। उन्होंने कहा कि टीम की संयोजन में बदलाव की संभावना कम है, जिससे यह तय माना जा सकता है कि जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट की तरह इस मैच में भी शामिल होंगे।

31 वर्षीय बुमराह ने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया और दोनों पारियों में 7 विकेट लिए। उनके वर्कलोड मेनेजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन टीम प्रबंधन ने उन्हें श्रृंखला के दोनों मैचों में खेलने का निर्णय लिया। टेन डोशेट ने कहा, “हमारा संयोजन काफी संतुलित है, इसलिए बदलाव की संभावना कम है। बुमराह इस मैच में टीम का अहम हिस्सा होंगे।”

नितिश कुमार रेड्डी पर टीम की नजर

सहायक कोच ने यह भी बताया कि टीम एक भरोसेमंद फास्ट-बॉलिंग ऑलराउंडर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है और नितिश कुमार रेड्डी इस भूमिका में खुद को साबित कर सकते हैं। टेन डोशेट ने कहा, “नितिश ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी बल्लेबाजी क्षमता दिखा दी है। अब चुनौती यह है कि उन्हें लगातार गेम समय मिले ताकि उनकी गेंदबाजी भी बेहतर हो। हम उन्हें एक गुणवत्ता वाले ऑलराउंडर के रूप में विकसित करना चाहते हैं।”

भारत की स्थिति और लक्ष्य

भारत इस टेस्ट में जीतकर श्रृंखला में व्हाइटवॉश की उम्मीद रखता है। टीम ने पहले टेस्ट में भी वेस्ट इंडीज़ को कड़ी टक्कर दी थी और अगर भारत विजयी होता है, तो इसका सीधा असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में उनकी रैंकिंग पर पड़ेगा, जहां वे फिलहाल तीसरे स्थान पर हैं।

मैच की रणनीति

भारत के पास तीन तेज़ गेंदबाज़ और तीन स्पिनर की मजबूत इकाई है।

बल्लेबाजी में टॉप-थ्री की मजबूती के साथ-साथ मध्यक्रम और ऑलराउंडर्स की भूमिका अहम होगी।

बुमराह की मौजूदगी तेज़ गेंदबाज़ी में संतुलन बनाए रखेगी।

नितिश कुमार रेड्डी को सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में डेवलप किया जा रहा है।

मैच विवरण:

कब: 10 अक्टूबर, 2025

कहां: अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

भारतीय टीम:

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, एन जगदीसन, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, प्रसिद्ध कृष्णा।