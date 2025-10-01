स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत गुरुवार को अहमदाबाद में होगी। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे, जबकि कैरेबियाई टीम की कप्तानी रोस्टन चेज़ करेंगे। अगर पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो भारतीय टीम वेस्टइंडीज पर हावी रही है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कैरेबियाई टीम भारत पर भारी पड़ी है।

भारत-वेस्टइंडीज हेड-टू-हेड

टेस्ट क्रिकेट में अब तक भारत और वेस्टइंडीज 100 बार आमने-सामने आ चुके हैं। इनमें भारत ने 23 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 30 बार जीत दर्ज की है। वहीं, 47 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए। आंकड़े बताते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर विंडीज का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में उनके प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है।

अहमदाबाद टेस्ट का समय

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद टेस्ट की शुरुआत गुरुवार सुबह 9:30 बजे से होगी।

कहां देखें लाइव मैच

फैन्स इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं, डिजिटल दर्शकों के लिए जियो सिनेमा और डिज़्नी+ हॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

संभावित प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह।