नई दिल्ली: भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह का नाम इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया गया है। वहीं, युवा खिलाड़ियों समेत 24 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन समिति ने नामित किया है।

हार्दिक सिंह का शानदार रिकॉर्ड

हार्दिक सिंह टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा, वह इस साल एशिया कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में भी शामिल थे।

अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित युवा सितारे

इस वर्ष युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और डेकाथलीट तेजस्विन शंकर सहित कुल 24 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया गया। चयन समिति ने यह निर्णय बुधवार को हुई बैठक में लिया।

अर्जुन पुरस्कार में पहली बार योगासन खिलाड़ी

सूत्रों के अनुसार, खेल मंत्रालय से औपचारिक मान्यता मिलने के पांच साल बाद पहली बार योगासन खिलाड़ी आरती पाल का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए सुझाया गया। आरती राष्ट्रीय और एशियाई चैम्पियन हैं। एशियाई खेल 2026 में योगासन नुमाइशी खेल के रूप में शामिल होगा।

चयन समिति और अन्य नाम

चयन समिति में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष गगन नारंग, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट और पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम एम सोमाया शामिल हैं। अन्य प्रमुख अर्जुन पुरस्कार नामांकित खिलाड़ी हैं: तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), प्रियंका (एथलेटिक्स), नरेंदर (मुक्केबाजी), विदित गुजराती (शतरंज), दिव्या देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (बधिर निशानेबाजी), प्रणति नायक (जिम्नास्टिक), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजीत (कबड्डी), निर्मला भाटी (खो-खो), रूद्रांक्ष खंडेलवाल (पैरा निशानेबाजी), एकता भयान (पैरा एथलेटिक्स), पद्मनाभ सिंह (पोलो), अरविंद सिंह (नौकायन), अखिल श्योराण (निशानेबाजी), मेहुली घोष (निशानेबाजी), सुतीर्था मुखर्जी (टेबल टेनिस), सोनम मलिक (कुश्ती), आरती (योग), त्रिसा जॉली (बैडमिंटन), गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन), लालरेम्सियामी (हॉकी), मोहम्मद अफजल (एथलेटिक्स) और पूजा (कबड्डी)।

पुरस्कार की राशि और पिछली बार के विजेता

खेलरत्न पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र, पदक और 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। जबकि अर्जुन पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपये का प्रावधान है। पिछले साल चार खिलाड़ियों को खेलरत्न से नवाजा गया था: विश्व चैम्पियन शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, पुरुष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और निशानेबाज मनु भाकर।