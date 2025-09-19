स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और ओमान (India vs Oman) के बीच एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में ग्रुप ए का आखिरी मैच अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए संजू सैमसन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 8 विकेट के नुकसान पर ओमान को 189 रन का लक्ष्य दिया है। सैमसन ने 45 गेंदों पर 3 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 56 रन बनाए। सैमसन के अलावा अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छ्क्कों की मदद से 38 रन और अक्षर पटेल ने 13 गेंदों पर 26 रन बनाए जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल था। ओमान की तरफ से आमिर कलीम सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 31 रन देकर 2 विकेट लिए।

18.6 ओवर : जितेन रामानंदी की गेंद पर हर्षित राणा स्ट्राइक पर थे और अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए। गेंद स्टंप्स पर लगी क्योंकि नॉन स्ट्राइकर विकेट से थोड़ा दूर था। एक फुल और सीधी गेंद, जमीन से टकराई और गेंदबाज ने उसे पकड़कर स्टंप्स पर दे मारा। पहले हार्दिक और अब अर्शदीप इस तरह आउट हुए। अर्शदीप सिंह ने एक रन बनाया।

18.3 ओवर : जितेन रामानंदी की गेंद पर तिलक वर्मा जिकरिया इस्लाम के हाथों कैच आउट। जितेश ने एक रन बनाया।

17.4 ओवर : शाह फैसल की गेंद पर सैमसन आउट, आर्यन बिष्ट ने कैच पकड़ा। ओमान ने एक बार फिर साझेदारी तोड़ी! तेज गति से आती हुई ऑफ-बॉल बल्लेबाज के ऊपर से कोण बनाती हुई। सैमसन ने गेंद को फ्लिक करने के लिए शफल किया, लेकिन गेंद डीप स्क्वायर लेग की ओर गई। बेहतर शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद फील्डर के हाथ में पहुंच गई। सैमसन कॉट ने 45 गेंदों पर 56 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए।

13.2 : आमिर कलीम की गेंद पर शिवम दुबे जतिंदर सिंह के हाथों कैच आउट। ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल और वाइड गेंद, दुबे उसे लाइन के पार पहुंचाने की कोशिश की। बल्ला घूम गया और कप्तान जतिंदर मिड-ऑफ से पीछे की ओर दौड़कर कैच लपक गए। उन्होंने थाई-फाइव सेलिब्रेशन भी किया। दुबे सस्ते में आउट ने 8 गेंदों पर 5 रन बनाए।

11.2 ओवर : आमिर कलीम की गेंद पर अक्षर आउट, विनायक शुक्ला द्वारा कैच लिया। आर्म बॉल ऑफ स्टंप के बाहर वाइड रही, थोड़ी नीची रही। अक्षर ने कट मारने की कोशिश की और अंडरएज से गेंद कीपर के हाथ में गई। अक्षर ने 13 गेंदों पर 26 रन बनाए जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल था।

7.3 ओवर : जितेन रामानंदी की गेंद पर हार्दिक पांड्या रन आउट। हार्दिक दुर्भाग्य से आउट हो गए। वह नॉन-स्ट्राइकर एंड पर बैक अप ले रहे थे और सैमसन की ड्राइव रामानंदी के हाथ से छूकर विकेट्स पर जा लगी। हार्दिक पांड्या ने मात्र एक रन बनाया।

7.1 ओवर : जितेन रामानंदी की गेंद पर अभिषेक शर्मा विनायक शुक्ला के हाथों कैच आउट। बल्ले का किनारा लगा और रामानंदी ने अभिषेक का बड़ा विकेट लिया। इसी के साथ ही अभिषेक और संजू सैमसन के बीच साझेदारी टूट गई। ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ की गेंद, थोड़ा स्विंग हुई और अभिषेक आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों पर 38 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

1.3 ओवर : शाह फैसल की गेंद पर गिल क्लीन बोल्ड। उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर जश्न मनाया। ओमान के लिए यह एक बड़ा विकेट है। फुल लेंथ की गेंद, देर से स्विंग हुई और गिल ने ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद बल्ले और पैड के बीच गैप से निकली और ऑफ स्टंप उड़ा दिया। ओमान को भारत पर अंकुश लगाने के लिए शुरुआती विकेट की जरूरत थी और उन्होंने उसे हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने 8 गेंदों पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाए।

पिच रिपोर्ट

शेख जायेद की पिच इस एशिया कप 2025 में दोनों पारियों की शुरुआत में मुश्किल रही है। कई गेंदें नीची रह गईं, जिससे पावरप्ले में स्ट्रोक खेलना मुश्किल हो गया। बल्लेबाजों को और तेजी से खेलने से पहले धीमेपन के साथ तालमेल बिठाना होगा। एक बार सेट हो जाने पर आखिरी 10 ओवरों में 120-130 रन तक पहुंच सकते हैं।

मौसम

मैच के दौरान मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जो शाम को 28 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। नमी दोनों टीमों की फिटनेस की परीक्षा ले सकती है।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

ओमान : आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी