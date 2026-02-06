स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम पलों में दर्ज हो गया। शुक्रवार, 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड छठी बार अंडर-19 विश्व कप अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के नायक रहे वैभव सूर्यवंशी, जिनकी 175 रनों की विस्फोटक पारी ने मैच की दिशा और दशा दोनों बदल दी।

वैभव की आंधी, इंग्लैंड के सामने 412 का पहाड़

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत साधारण रही और 20 रन पर आरोन जॉर्ज का विकेट गिर गया। इसके बाद आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने पारी को संभाला। आयुष ने जिम्मेदारी भरी अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन असली तूफान वैभव के बल्ले से निकला।

वैभव ने सिर्फ 80 गेंदों में 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 175 रन ठोक दिए। उन्होंने 55 गेंदों में शतक और 71 गेंदों में 150 रन पूरे कर इंग्लिश गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 411/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड लड़खड़ाया

412 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। जोसेफ मूर्स जल्दी आउट हो गए। बेन डॉकिन्स ने जरूर अर्धशतक लगाया, लेकिन उन्हें ज्यादा देर का साथ नहीं मिला। बीच के ओवरों में विकेटों का पतन जारी रहा और इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवरों में 311 रन पर सिमट गई।

हालांकि कालेब फाल्कनर और जेम्स मिंटो ने आठवें विकेट के लिए संघर्ष जरूर किया, लेकिन भारत की जीत पर कोई खतरा नहीं आ सका।

छठा खिताब, एक और सुनहरा अध्याय

इस जीत के साथ भारत ने 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 के बाद छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। यह भारत का लगातार छठा और कुल दसवां फाइनल था, जबकि इंग्लैंड अब तक सिर्फ एक बार (1998) ही यह खिताब जीत सका है।

ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत अंडर-19 : आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (डब्ल्यू), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन।

इंग्लैंड अंडर-19 : बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेयस, थॉमस रेव (विकेटकीपर/कप्तान), कैलेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स ग्रीन।